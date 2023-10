Show del Rojo y triunfo ante Barracas por 3 a 0

Independiente goleó 3-0 a Barracas Central en el Libertadores de América, por la fecha 9 de la Copa de la Liga y le arrebató a River el liderazgo de la Zona A, al menos hasta que juegue este jueves contra Colón.

Sí, un primer párrafo sobre la actualidad del Rojo sin nombrar la palabra descenso. Es que el conjunto de Carlos Tevez comenzó a dejar atrás esa lucha a base de victorias y empezó a soñar con pelear el título y la clasificación a la Copa Sudamericana 2024. Impensado hace apenas unas semanas atrás.

El Rey de Copas dio una muestra de carácter en un partido que se sabía que sería bisagra para sus aspiraciones. A los 26' se puso en ventaja con un buen cabezazo de Matías Giménez tras un córner desde la izquierda y a partir de ahí se hizo amo y señor del juego

El 2-0 llegaría con un gran remate de media distancia de Lucas González, que aprovechó un mal pase de Brian Calderara y la puso pegada al palo de Andrés Desabato. Nada para hacer para el arquero.

Independiente no sacó el pie del acelerador y a los 59', tras una serie de rebotes, Alexis Canelo quedó mano a mano con Desabato. El delantero no pecó de egoísta y tocó al medio para que la empuje Braian Martínez. El propio Canelo pudo haber aumentado la diferencia a los 77', pero el palo le negó su gol tras una gran pared con Giménez.

Con esta victoria, el Rojo suma 8 encuentros al hilo sin conocer la derrota y quedó a 8 puntos del descenso. Por su parte, Barracas Central perdió por sexta vez consecutiva en condición de visitante y está a 7 de la zona caliente de la tabla.



PLATENSE LE GANÓ AL PINCHA



Platense derrotó agónicamente por 2-1 a Estudiantes en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la continuidad de la fecha 9 de la Copa de la Liga.Ronaldo Martínez abrió la cuenta a los 15 minutos de juego, luego de aprovechar un grosero fallo de cálculo de la defensa Pincha.

Estudiantes manejó el trámite del complemento y llegó a la igualdad gracias a un penal que cambió por gol Mauro Boselli, luego de una evidente mano dentro del área de Juan Infante que sancionó Pablo Dóvalo.

Cuando parecía que repartían puntos en Vicente López, Maximiliano Zalazar venció la débil resistencia de Mariano Andújar y le dio la victoria al Calamar. El equipo de Martín Palermo ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y saltó al segundo puesto de la Zona B, detrás del líder Belgrano.

Solo Lanús tiene menos puntos que Estudiantes, algo que llena de preocupación a Eduardo Domínguez. Pese a estar en semifinales de la Copa Argentina, el Pincha no encuentra el rumbo en la Copa de la Liga.