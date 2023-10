Sportivo Norte viaja a Josefina con la posibilidad de dar la vuelta olímpica

Sportivo Norte, que viene de ser goleado 4-1 ante Ben Hur, buscará recomponerse en su visita al Deportivo Josefina y de esta forma quedarse con el título de campeón en el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. La BH, por su parte, sueña con poder alcanzar el desempate y arrebatarle el campeonato.



Este jueves a las 21.30hs, en la continuidad de la fecha 17 y última, el Negro irá por un punto que le permita dar la vuelta. Dicho juego será arbitrado por Ángelo Trucco. Si el elenco de Marcelo Varela pierde y el Lobo le gana a Ferrocarril del Estado (arbitraje de Rodrigo Pérez) quedarán igualados en el primer lugar y deberán definir en un mano a mano, Sportivo y Ben Hur, en cancha neutral, el campeonato.



Los de barrio Barranquitas no la tendrán fácil ya que Josefina necesita ganar para no irse al descenso.



Junto con Josefina (0,640 de promedio) pelean en la zona baja Argentino de Vila (0,922), Atlético María Juana (0,961) y Florida de Clucellas (0,986); mientras que Argentino de Humberto, con 0,640 ya perdió la categoría y en 2024 jugará en la Primera B.



LOS OTROS PARTIDOS DE HOY



21.30hs Argentino de Humberto vs Deportivo Tacural (Guillermo Tartaglia), Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona (Fabio Rodríguez), Brown de San Vicente vs Atlético María Juana (Darío Suárez), Argentino de Vila vs Libertad de Sunchales (Franco Ceballos). VIERNES: 21.30hs Deportivo Aldao vs Atlético de Rafaela (Raúl Cejas), Argentino Quilmes vs Florida de Clucellas (Guillermo Vacarone).



ANOCHE, GANÓ PEÑAROL



En la noche de ayer se puso en marcha la 17º y última fecha del torneo Clausura de Primera A con el encuentro que disputaron en Villa Rosas, Peñarol y 9 de Julio con victoria para el local por 1 a 0. El tanto lo anotó Manuel Bustos, a los 30 minutos de la primera parte. El encuentro contó con el arbitraje de Leandro Aragno.

En Reserva fue 1-0 también para el conjunto de la V Azulada.