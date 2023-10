Tres escuelas participaron de la primera jornada del Concejo Joven

Después de una pausa de cuatro años, obligada por la irrupción de la pandemia del Covid, el Concejo Joven volvió a sesionar en el recinto en el que la legislatura rafaelina trata y aprueba las ordenanzas de la ciudad. La actividad, que se llevó a cabo desde las 9:00, contó con la presencia de alumnos y alumnas de las escuelas secundarias Nº 428 "Luisa Raimondi de Barreiro", Nº 429 "Mario Vecchioli" turno mañana y Nº 654 "Nicolás Avellaneda".

Concejo Joven tuvo su primera edición en el año 2018 y la segunda en el 2019, pero después suspendió sus sesiones hasta ayer que finalmente regresó a escena. El programa consiste en que los alumnos de las escuelas secundarias detecten una problemática que los interpele, encuentren una solución para esta y elaboren un proyecto de ordenanza que luego deben presentar ante el Concejo Municipal, simulando ser concejales del mismo, tratarlo y aprobarlo.

El presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Germán Bottero, abrió la jornada legislativa al señalar que "esta tercera edición, que comienza en el año 2023, es un programa pensado en concientizar y en generar hábitos ciudadanos en los alumnos avanzados que cursan 4°, 5° y 6° año de los colegios secundarios de nuestra ciudad para abordar alguna problemática o situación que se quiera mejorar y que puedan canalizarlo a partir de un proyecto de ordenanza". "De esto se trata lo que puede hacer el Concejo Municipal, de elaborar proyectos para dar respuesta a reclamos o necesidades de los rafaelinos", agregó.

Concejo Joven arrancó hace tres meses con reuniones de los actuales concejales con autoridades de las escuelas y con los alumnos para explicar de qué se trata la iniciativa. Cuando queda claro cuántos cursos aceptan el desafío, entonces los ediles asumen el rol de "tutores", por lo que asisten a las aulas escolares para asesorar sobre el camino que recorren los proyectos hasta transformarse en una ordenanza.

Debido a los límites de espacio en el recinto, se dispuso un límite de tres escuelas por sesión. Cada institución seleccionó a tres alumnos para que cumplan con el papel de concejales, por lo que debieron sentarse en las 9 bancas disponibles que habitualmente ocupan los actuales ediles.

La primera escuela en presentar su proyecto fue la Escuela de Enseñanza Media N° 429 “Mario R. Vecchioli”, representada por Dolores González, Bruno Borghesi y Morena Enríquez, quienes contaron con la ayuda de la concejala Brenda Vimo.

Los estudiantes presentaron una minuta de comunicación para mejorar la infraestructura en los barrios Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora. Concretamente, la iniciativa consiste en un pedido para que se ejecuten obras de pavimento e iluminación, sumándole también la refacción e iluminación de la ciclovía que funciona como punto de encuentro entre los tres barrios.

Según explicaron los alumnos de la escuela de Comercio, este proyecto surge ante la problemática de inseguridad que les toca vivir a varios alumnos de la misma, esto quedó demostrado a través de una encuesta que los alumnos realizaron a 177 estudiantes. Un gran número de los encuestados respondieron que en alguna ocasión fue víctima de intentos de robo o sufrieron accidentes leves debido al estado actual de la ciclovía. Tras el debate, el proyecto pasó a votación siendo aprobado por nueve votos positivos.

La Escuela de Enseñanza Media N°428 “Luisa Raimondi De Barreiro" fue la segunda institución en presentar su proyecto y, en este caso, contó con la ayuda del concejal Lisandro Mársico. Las alumnas Paulina Tolosa, Constanza Barlasina y Malena Olivero presentaron el proyecto de ordenanza para regular la utilización del espacio público.

La propuesta consiste en la creación de un espacio nocturno público para los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Rafaela, que se ubicaría en la calle colectora desde Hipólito Vieytes hasta calle René Favaloro “frente al Campus de la UNRaf donde no hay casas”. De acuerdo a los detalles, ese espacio de recreación nocturna funcionaría los viernes y sábados desde las 22:30 hasta las 5:00 hs.

Las estudiantes de la escuela Nacional señalaron que este proyecto surge de la necesidad que tienen los jóvenes rafaelinos de contar con un espacio donde puedan divertirse por la noche sin molestar a nadie y sin tener que recurrir a lugares fuera de la ciudad. Finalmente, la iniciativa también fue aprobada en forma unánime con nueve votos positivos.

El tercer y último proyecto de la sesión del Concejo Joven lo presentaron los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 654 "Dr. Nicolás Avellaneda", representada por Nahuel Benavídez, Zahira Yschuk y Julisa Bustamante, quienes contaron con la ayuda de la concejala, Valeria Soltermam.

El proyecto de resolución consistió en una solicitud al Gobierno provincial para implementar el servicio de copa de leche en la institución. Los alumnos explicaron que este pedido surgió debido a la problemática de que, al ser una escuela de doble turno, muchos chicos no tienen tiempo de almorzar en sus casa o no cuentan con los recursos económicos para comprar comida todos los días. "Hay días que comemos en la escuela, en el horario de clases la profesora misma nos da un tiempito para comer porque sino no llegamos", detallaron.

Los estudiantes realizaron un cuestionario a los integrantes de varios cursos del establecimiento y los datos obtenidos revelaron que la gran mayoría se encuentra en la situación de no poder consumir las cuatro comidas diarias. Durante la creación del proyecto contaron con el apoyo del Director de la escuela y de varios docentes. En este sentido, el pedido fue aprobado pero ocho votos positivos y una abstención.

La sesión finalizó a las 10:00 con unanimidad de votos en los proyectos presentados. Luego de esto los estudiantes representantes de cada institución compartieron la sensación que les dejó esta experiencia con los medios locales y esto decían:

"Estaba muy nerviosa porque se apruebe este proyecto para crear un espacio de recreación para la juventud, que se haya aprobado es una alegría muy grande ya que tener un lugar donde podamos estar durante viernes y sábado en la ciudad, sin tener que viajar, sería buenísimo", comentó la alumna del colegio Nacional, Paulina Tolosa.

Por su parte, Bruno Borghesi de la escuela Vecchioli expresó que “teníamos un poquito de nervios porque nunca tuvimos la oportunidad de hacer esto, es lindo debatir y que cada uno pueda dar su opinión, decir lo que piensa y los argumentos del proyecto que vino a dar. Una nueva experiencia que nunca viene mal".

En tanto, de la escuela Técnica Julisa Bustamante admitió que al principio sintió nervios "pero después fue lindo, saber que nos aprobaron el proyecto, que vamos a poder tener una copa de leche y que nos ayudan" a la vez que destacó "el hecho de haber recibido el apoyo del Director y los profesores, en definitiva fue una muy linda la experiencia".

Por último, la concejal Vimo resaltó que "el proyecto de Concejo Joven es uno de los más lindos que toca abordar dentro del Concejo Municipal porque es poder poner a los chicos en primera persona y protagonistas del rol de descubrir cómo mejorar la ciudad a futuro y en la realidad cotidiana". "Hoy vimos chicos a los que pudimos motivar para que ese enojo se pueda canalizar en un proyecto concreto que haga que algo pueda cambiar de verdad y creo que ese es el verdadero rol de este proyecto, del Concejo Joven, que sientan como no es alejándose o enojándose con los roles políticos, sino involucrándose desde distintos espacios para lograr un bien y algo concreto", afirmó.

La iniciativa del Concejo Joven busca que los jóvenes conozcan el cuerpo legislativo y tengan un acercamiento a la vida democrática. Aún quedan por realizarse dos sesiones más, la segunda será el próximo miércoles 25 de octubre a las 9:00 hs..