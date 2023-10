Sostener y atraer a los jóvenes, el desafío de las empresas argentinas

Marcos Czarnecki es nuevo docente de UCES Rafaela en la Licenciatura de Recursos Humanos, dicta la materia Gestión del Conocimiento y Desarrollo Organizacional. Y su objetivo es que los alumnos puedan conocer las nuevas demandas que experimentan las organizaciones actuales dentro de un escenario de negocios globalizado y en constante transformación.

Pero para eso, nos pareció oportuno conocer su trayectoria y pensamiento sobre diversos temas de importancia para el mundo organizacional. “En los últimos años, me volqué al ámbito académico, estoy realizando un Doctorado en UCES Buenos Aires y me surgió la posibilidad de dar clases en Rafaela. Así que me gustó la posibilidad y tomé las horas de la materia”, comienza comentando el Magíster.

Marcos es un empresario argentino nacido en 1971 en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires. De familia industrial y metalúrgica. Licenciado en Gerencia de Empresas y Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Barcelona y Profesor en Emprendimiento e Innovación egresado de la Universidad de Salamanca. “De muy chico fui adquiriendo cultura metalúrgica. Mi padre me llevaba cada vez que podía a la fábrica que había fundado mi abuelo. Era maravilloso ver el hierro fundido y ver cómo salían piezas casi terminadas de las cajas de moldeo. Las enormes grúas y el horno de esmalte eran parte de mi recorrido habitual”, cuenta.

Realizó sus primeros estudios en Quilmes y Florencio Varela como técnico mecánico. Luego en la Universidad de Irvine, Estados Unidos. Y pudo realizar una pasantía en Portugal e Italia.

Hoy es presidente de Stampin Marek S.A, industria que fabrica tejados metálicos y artefactos de calefacción a leña. La empresa exporta a varios países como Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos y Nigeria.

“Mi paso por Europa me abrió la cabeza y generó que volviera con muchas ideas de cómo cambiar la forma de producir y cómo utilizar los nuevos materiales. Creo que las claves para hacer industria son la flexibilidad y la innovación. No hay que enamorarse de los productos sino saber cambiar a tiempo. Hay que desarrollar continuamente cosas nuevas”, subraya.

"He realizado dos posgrados en Japón, uno sobre gerencia japonesa y otro sobre creatividad. Las empresas japonesas han sido históricamente conocidas por su enfoque innovador en diferentes industrias, lo que les ha permitido mantenerse competitivas en el mercado global. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento económico de un país depende de múltiples factores, incluyendo políticas gubernamentales, infraestructura, educación, estabilidad política y social, entre otros. Aunque la creatividad y la innovación son esenciales, no son los únicos factores que determinan el crecimiento económico de un país", reflexiona.

Para Czarnecki, Argentina, al igual que cualquier otro país, "puede beneficiarse enormemente de fomentar la creatividad y la innovación en sus empresas. Esto puede lograrse a través de la inversión en investigación y desarrollo, el apoyo a startups y emprendedores, la mejora del sistema educativo para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, y la creación de un entorno empresarial favorable". "Es vital que Argentina y otros países sigan buscando formas de fomentar la creatividad y la innovación en todos sus sectores", puntualiza.

"El mundo está lentamente cuestionando, por motivos políticos y ecológicos, la globalización con China como fabrica global, y se incorpora la fabricación en los mercados de consumo o adyacencias. Esto plantea desafíos de competitividad en servicios e industria dentro del Mercosur y como país productor mundial de alimentos", analiza.

-¿Y Argentina cómo está en ese sentido?

-Y nosotros vivimos una situación muy mala, porque tenemos una inflación que crece día a día y que no la han podido manejar. Entonces es una limitante terrible para la inversión y planificación. Los países limítrofes ya han resuelto este tema, pero nosotros todavía no. Estamos en una situación vulnerable y que requiere que el próximo gobierno de prioridad a la estabilización económica y generar trabajo. La creatividad y la innovación podrá, bajo esas condiciones, generar mayores oportunidades para los jóvenes que son los que mejor aprovechan las herramientas tecnológicas. Hay excelentes oportunidades para desarrollar nuevos productos y servicios, totalmente disruptivos.

-¿Cómo ve al alumnado de la universidad, mirándolos como futuros profesionales?

-Yo creo que en Rafaela la gente se capacita, veo a los chicos de UCES muy preparados, hemos tenido clases muy buenas con ellos, siempre están al día con los temas y con los trabajos que uno les pide. Son jóvenes inquietos, que buscan mejorar constantemente. De hecho, Rafaela es una ciudad que progresa constantemente, uno ve que está bien administrada, tiene grandes industrias y empresas de servicio que siguen creciendo. El desafío me parece que es poder aplicar todo ese conocimiento de estos jóvenes en la ciudad y la región. O si se van al exterior para realizar alguna experiencia o capacitación, que puedan volver, que encuentren el atractivo para volver y volcar todo lo aprendido afuera del país. Es fundamental que Argentina sea un lugar estable y atractivo para los jóvenes, las nuevas generaciones deben poder desarrollarse en un país que tiene todo para crecer. La oferta académica de la UCES es muy moderna y la calidad de sus profesionales es destacable, las industrias de la región invierten constantemente en desarrollar sus empresas.

Su empresa Stampin Marek S.A. trabaja sobre los conceptos de Producción más Limpia, certificada en ISO 9001, es Empresa Libre de Humo y está adherida a la ONU en los principios de RSE (Responsabilidad Social Empresaria).

Según Czarnecki, "la Responsabilidad Social en las empresas argentinas funciona muy bien, es voluntaria, entonces eso posibilita que las empresas hagan, en la medida de lo posible, los planes con bastante libertad y atiendan directamente las problemáticas que identifican". "Otro gran desafío que tiene la Argentina es el cambio climático que afecta la estabilidad de la producción, la matriz energética y exportación agroindustrial. En este sentido, el país deberá lograr un equilibrio entre el desarrollo minero y la protección de sus extensos paisajes naturales, y lograr la preservación del agua que es el recurso más importante del planeta", considera.