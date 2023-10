Los Pumas con un cambio ante Nueva Zelanda

Los Pumas ya tienen formación confirmada para enfrentar a los All Blacks este viernes a las 16 (hora argentina) en el Stade de France de París por una de las semifinales del Mundial de rugby Francia 2023. La alineación albiceleste comprenderá una solitaria modificación, respecto del quince que viene de derrotar por 29-17 a Gales, en el choque de cuartos de final, en Marsella. De esta manera, el medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou irá por Tomás Cubelli.

Cubelli, quien viene de hacer un buen trabajo en dicho triunfo, no fue entre los 23 convocados: en su lugar jugará Gonzalo Bertranou, quien ni siquiera fue al banco en el último duelo. En tanto, Matías Moroni, luego de haber rendido en gran nivel y ser el autor de un tackle excepcional frente a los galeses, quedó relegado al banco de suplentes, ya que desde el inicio jugará Lucio Cinti, haciendo pareja de centros con Santiago Chocobares.

El entrenador volvió a formar también el mismo banco, con lo cual no fueron convocados los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, que estarán apoyando al equipo desde afuera del campo en este histórico cotejo por la búsqueda de un lugar en la final.

Chocobares dirá presente después de haber recibido el visto bueno de parte del cuerpo médico del certamen, luego de aplicársele el mentado "protocolo de conmoción" por un golpe en la cabeza que sufrió el sábado pasado y que obligó a su reemplazo en el encuentro ante los galeses. El plantel descansó en la víspera y no efectuó tarea alguna, mientras que hoy desarrollará ligeros movimientos físicos, a la espera del duelo del viernes.

"No quiero hablar mucho en estrategia", puntualizó Cheika en conferencia de prensa ante la consulta por el cambio del medio scrum. Pero dijo: "Tenemos tres medio scrums que cada semana van rotando y para este viernes por el tipo de partido que queremos hacer, elegí a Gonzalo". "Tomás (Cubelli) y Gonzalo están trabajando mucho con Bazán Vélez, Nico Sánchez y Santiago Carreras. Estamos usando este grupo de cinco jugadores para arrancar y terminar los partidos. Siempre hay cambios".

La formación de Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer. 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. . Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.



FORMACION DE NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda presentará dos variantes para enfrentarse este viernes a Los Pumas. El entrenador Ian Foster, resolvió los ingresos del segunda línea Samuel Whitelock y del wing Mark Tele’a.

De esta manera saldrán del quince principal que superó a Irlanda por 28-24 los jugadores Brodie Retallick (irá al banco de los suplentes) y el lesionado Leicester Fainga’anuku (no figura ni siquiera entre los 23 convocados), respectivamente.

La alineación del conjunto neocelandés comprenderá entonces a Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett.