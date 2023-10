Canapino seguirá otro año con Juncos Hollinger Racing

Juncos Hollinger Racing (JHR) anunció que ha firmado una extensión del contrato con Agustín Canapino. De esta forma “El Titán” continuará conduciendo el auto N* 78 en la NTT INDYCAR SERIES 2024.

Brad Hollinger, copropietario de JHR, expresó su entusiasmo y afirmó: "Agustín Canapino ha sido la sorpresa de la temporada para nosotros y estamos absolutamente encantados de tenerlo de regreso para el 2024. Su determinación y desempeño en la pista han superado todas las expectativas".

Por su lado, Ricardo Juncos sostuvo: “Los increíbles logros de Agustín en la pista no solo han superado nuestras expectativas, sino que también han sido un motivo de orgullo para todo nuestro equipo. Su energía, dedicación y espíritu deportivo nos han unido y creado un sentido de liderazgo que es verdaderamente excepcional. Esperamos continuar este increíble viaje juntos".

Agustín Canapino, también se mostró emocionado por su exitoso año como rookie y comentó: "Estoy muy feliz de anunciar mi continuación para 2024 en INDYCAR con Juncos Hollinger Racing. Muchas gracias a Ricardo y Brad por seguir depositando su confianza en mí, y también a Héctor Martínez Sosa, al Grupo Empresario Prieto y al INPROTUR por apoyarme, después de una increíble temporada 2023, donde logramos buenos resultados, ingresamos al “Leaders Circle” (Circulo de Liderazgo) y mostrar varios momentos una muy buena performance, todo en mi primer año en un monoplaza, estoy lleno de alegría y motivación de tener la oportunidad de seguir creciendo como piloto y contribuir a la continua y notable evolución del equipo. Para 2024, la mentalidad será diferente. Lo que antes estaba lleno de dudas e incertidumbre ahora será una búsqueda incesante de mejorar día a día, buscando resultados y constancia en cada carrera. Por supuesto, no olvidamos que todavía somos un equipo relativamente nuevo compitiendo contra competidores fuertes, pero afrontamos este desafío con las ganas y el hambre de apuntar cada vez más alto. ¡Nos vemos en San Petersburgo a bordo del #78!".



FECHA DEL REGRESO

Así, Canapino tendrá su debut 2024 en el circuito callejero de Saint Petersburgo, La Florida, el próximo 10 de marzo. A diferencia del 2023, la próxima temporada estará compuesta por 18 carreras al sumarse al calendario el circuito “The Thermal Club” (California), carrera no puntuable para el campeonato y el ovalo Milwaukee. Finalizando la temporada el 15 de septiembre en las calles de Nashville.

Ricardo Juncos, destacó el apoyo recibido durante 2023 por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) a través de la marca Visit Argentina. “Esto nos permitió entre otras cosas, la llegada de Agustín Canapino y por primera vez en la historia de INDYCAR una fuerte promoción turística de Argentina en todo el año de competencia incluyendo las míticas 500 Millas de Indianápolis, donde el #78 llevo los colores de la selección Argentina y por primera vez, la réplica de la Copa del Mundo ingresó a la grilla de la competencia de autos más rápidos de Norteamérica”.