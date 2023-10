ATILRA comenzó “plan de lucha” contra la cooperativa SanCor

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) lanzó en las últimas horas un plan de lucha por la crisis interminable de SanCor, que incluyó duras advertencias para los directivos de la cooperativa.

“Las y los trabajadores de SanCor de todo el país desde este momento comienzan a desarrollar un plan de lucha. Esto en virtud de que los directivos de la cooperativa no solo no cumplen desde hace años con las disposiciones legales, salariales y en lo que respecta a los aportes y contribuciones a su cargo, reteniéndoseles dichos importes y quedándose ellos con los mismos en beneficio propio, ya que utilizan lo que se les retiene para pagarse a sí mismos”, denunció Atilra en un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional.

Según el combativo gremio lechero, lo que estarían haciendo los directivos es utilizar ese dinero para “autopagarse la materia prima que se autoentregan” y “sin quitas ni deducciones como lo hacen con las y los trabajadores”.



LA ADVERTENCIA DE ATILRA

Bajo este panorama, el “plan de lucha” de Atilra suma una amenaza directa hacia los directivos: “Ya nos manifestaron las y los compañeros que a quienes ultrajaron a sus familias quedándose con su dinero los buscarán yendo a sus lugares de origen”.

En este marco, las críticas se endurecen aún más: “Estos directivos han dado sobradas muestras de ser incapaces y necios, y de ser quiénes han llevado a una situación de quebranto a la empresa, no obstante la colaboración brindada por las y los compañeros durante todos estos años”. Y agrega: “por el contrario, la empeoraron y obstaculizaron permanentemente la creación del fideicomiso que era la única alternativa posible para empezar a salir adelante”.

Este fideicomiso al que hace referencia es uno del que iban a participar empresarios afines al Gobierno y en el que Atilra pretendía formar parte activamente, y que constituía un nuevo intento de muchos de salvataje de la malograda cooperativa.

“Se financiaron a sí mismos con la plata de las y los laburantes, con la que les retuvieron indebidamente en concepto de aportes y jubilaciones, y la que debieron destinar a la obra social lo que hizo que se resintieran considerablemente las prestaciones sanitarias de las y los compañeros”, concluye el comunicado.



LA RESPUESTA DE SANCOR

La cooperativa láctea, por su parte, salió a responder, denunciando que ayer “miércoles 18 de octubre de 2023, las distintas dependencias de SanCor Cooperativas Unidas Ltda. se encuentran casi sin operaciones industriales, comerciales y administrativas como consecuencia de sorpresivas medidas de fuerza determinadas por ATILRA”.

Dice la Cooperativa, que “lleva adelante un muy profundo proceso de reestructuración en toda su operatoria y organización, lo cual posibilitó una incipiente recuperación, llegando a un equilibrio en su actividad, gracias a la contribución de todos quienes participan de la gestión cotidiana”.

También, que “SanCor se abrió a escuchar propuestas de negocios con actores económicos y/o empresas interesadas en participar de la actividad”, pero que “hace más de dos años se iniciaron conversaciones con un grupo de personas de negocios que proponían la constitución de un fideicomiso de administración, en el que SanCor dispondría de algunos de sus activos y los interesados externos se comprometían al aporte de capitales necesarios para solventar obligaciones y promover el crecimiento”.

En ese diálogo “participaron el sindicato ATILRA y otros interesados, como los gobiernos de la Nación y la provincia de Santa Fe, y representantes de organismos públicos y de orden financiero” y que “SanCor fue dando todos los pasos que se le solicitaron, al punto de que una Asamblea de Asociados expresamente convocada, aprobó la constitución del Fideicomiso de Administración, siempre que se cumplieran ciertas condiciones expresamente fijadas por SanCor y las que surgieran de parte de las instituciones públicas intervinientes, y que constituían obligaciones de los terceros interesados”.



ACUSACIONES CRUZADAS

Sin embargo, desde la firma de aquella carta de intención, dice SanCor que “no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros. Más aún, del aludido grupo empresario no se conoce con precisión quiénes lo integran, no existió diálogo directo con ningún potencial inversor ni hubo otra relación como no sea con quienes cumplen un rol de intermediarios técnicos. En todo este tiempo, ATILRA tuvo conocimiento profundo de cada una de las alternativas que se fueron suscitando y planteando”, argumenta la cooperativa.

Así, frente a los incumplimientos manifiestos de la contraparte, y ante la certeza de la imposibilidad de continuar el proceso (que bloquea otras potenciales iniciativas posibles para SanCor), el Sindicato emitió un comunicado en el que se realizan algunas aseveraciones y amenazas que condicionan la posibilidad de diálogo y de superación de dificultades, a la vez que paraliza la operatoria.

En tal sentido, SanCor “invita a que se vuelva la mirada hacia quienes llegaron con propuestas que nunca se explicaron de manera precisa, ni se identificaron a los potenciales aportantes, como tampoco se exhibieron ellos ni los recursos que prometían aportar fueron expuestos”.

Y advirtieron: “La vehemencia y la fortaleza nunca pueden ser excusa para las amenazas personales, y en ese sentido, las autoridades de la Cooperativa invitan a que las principales autoridades del Sindicato dialoguen en forma directa, sin intermediarios, y con las operaciones cotidianas normalizadas. Debe quedar claro que SanCor se gestiona con el flujo de fondos diarios de su operatoria, y que si se resiente la recaudación, tampoco habrá recursos para la cancelación de obligaciones de ningún tipo, incluso las salariales”.