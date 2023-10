El transporte de cargas, con los tapones de punta: "no somos formadores de precios"

En medio de un contexto inflacionario generalizado en el que el autotransporte de cargas acumula un aumento interanual de costos de 160%. Por eso, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) consideraron importante remarcar que el transporte "no es formador de precios".

Según la distancia recorrida y el tipo de mercancía transportada, la incidencia del flete en el precio final de un producto es de entre 1 y 4%. En los últimos días (previo a los datos de inflación difundidos por el INDEC) los técnicos de la entidad actualizaron el comportamiento de las variables para el transporte de tres productos de la canasta básica: aceite, yerba y azúcar.

Esos relevamientos muestran que la incidencia del flete en el precio final del aceite es de 1,48%; en el de la yerba, 1,02%; y en el del azúcar, 1,53%.

“Es fundamental que los ciudadanos conozcan cómo funciona el sistema porque no es correcto trasladar de manera directa el aumento del flete al precio de un producto. Por ejemplo, si el flete aumenta 20%, el precio del kilo de yerba debería pasar de $1.970 a $1.974,80 y no a $2.364 (cifra que resultaría de trasladar el 20% sobre el producto)”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.



CASO 1: ACEITE DE GIRASOL

El costo para transportar 28 toneladas (28.000 kg) de aceite embotellado para consumo familiar a lo largo de 700 km (desde una planta productora hasta un centro de distribución) es de $339.000 finales.

Tomando en cuenta una botella de aceite cuyo precio al consumidor es de $816, el cargamento total tendrá un valor de $22,85 millones. Sobre el valor de cada botella ($816), el peso del costo de transporte es de $12,11, lo que equivale al 1,48% del valor final.



CASO 2: YERBA MATE

El costo para transportar 28 toneladas (28.000 kg) de yerba mate de primera marca a lo largo de 1.200 km (desde una planta productora en Misiones hasta un centro de distribución en Buenos Aires) es de $565.000 finales.

Tomando en cuenta que el kilo de yerba mate de primera marca en un supermercado es de $1.970 para el consumidor final, el cargamento total tendrá un valor de $55.160.000. Sobre el valor de cada kilo ($1.970), el peso del costo de transporte es de $20,18, lo que equivale al 1,02% del valor final.



CASO 3: AZÚCAR

El costo para transportar 28 toneladas (28.000 kg) de azúcar de primera marca a lo largo de 1.200 km (desde una planta productora en Tucumán hasta un centro de distribución en Buenos Aires) es de $364.000 pesos.

Tomando en cuenta que el kilo de azúcar de primera marca en un supermercado es de $850 para el consumidor final, el cargamento total tendrá un valor de 23.789.920 pesos. Sobre el valor de cada kilo ($850), el peso del costo de transporte es de $13, lo que equivale al 1,53% del valor final.



EFECTO INFLACIÓN

Por otra parte, si se comparan los resultados actuales con los obtenidos hace un año (octubre 2022), cuando se realizó el relevamiento anterior, se observa la disparidad entre el aumento de los productos, el de los costos (160% interanual) y las tarifas del transporte.

En octubre de 2022, el litro de aceite costaba $502; en octubre de 2023, $816, lo que significa un 62% de incremento. Hace un año, el flete de 700 km se pagaba $167.600, y ahora, $339.000 o sea, 102% más (si se hubiera aplicado el incremento de costos del sector esa tarifa debería haber sido de $435.760).

En el caso de la yerba, el producto pasó de $795 a $1970 por kilo (147% más), mientras que el flete para recorrer 1.200 km varió de $314.600 a $565.000, lo que se traduce en 79,6% de incremento (si se hubiera aplicado el aumento de costos del sector esa tarifa debería haber sido de $817.960).

Por último, el kilo de azúcar pasó de $229 a $850 (271%), y el viaje de 1.200 km, de $304.920 a $364.000, lo que representa un aumento de 19,37% (si se hubiera aplicado el incremento de costos del sector esa tarifa debería haber sido de $792.792).

"Como se observa, en ninguno de los casos analizados, el aumento en la tarifa del flete llega a equiparar el incremento interanual de los costos del sector", indicaron los transportistas.