Cartón lleno: la roya negra dice "presente" en los trigos de la región

A nivel país, las royas (Puccinia spp.) representan la adversidad biótica más importante del cultivo de trigo. Bajo este género se encuentra mayormente: Puccinia triticina, agente causal de la roya de la hoja o anaranjada; Puccinia striiformis, agente causal de la roya amarilla o estriada y Puccinia graminis, agente causal de la roya negra o del tallo.

La roya de la hoja fue siempre la enfermedad más clásica y recurrente en este cultivo, pero en las últimas campanas esto fue cambiando evidenciándose preponderancia de la roya amarilla. Esto se debe a que como característica común, este grupo de patógenos pertenece a poblaciones heterogéneas, por lo que presentan distintos tipos de razas fisiológicas variables año a añoo, debido principalmente a procesos de mutación o migración. Esos patógenos son policíclicos, es decir capaces de generar rápidamente varios ciclos infectivos en el mismo cultivo, produciendo innumerable cantidad de esporas que serán llevadas por el viento cientos de kilómetros a otros lotes e incluso regiones distantes.

Pero esta campaña puntualmente apareció la denominada roya negra en la región, cuyos síntomas se evidencian comúnmente en los tallos, donde se producen pústulas alargadas o lineales de color marrón. Aquí el patrón de distribución en el lote es generalizado y uniforme.

En diálogo con La Opinión, la reconocida fitopatóloga y catedrática Margarita Sillón, confirmó la presencia de la enfermedad en numerosos lotes del centro santafesino. "Paradójicamente se han presentado en los trigos de la región las tres royas que puede tener el trigo. En el último mes, ha reaparecido en la región la roya negra, principalmente en el tallo, pero puede aparecer algo en hoja", explicó. Cabe remarcar que fue detectada el 5 de septiembre en San Justo.

"Es una roya que cuando aparece en el tallo hay que hacer alguna aplicación de fungicida porque no es fácil de frenar y no hay que esperar a ver varios tallos con las pústulas; la roya es un hongo muy adaptable a la temperatura alta, con lo cual hay que estar muy atentos en lo que queda de octubre para detectar si está apareciendo sobre los tallos de trigo".

La experta reconoció que vale la pena su control porque puede haber pérdidas importantes, dependiendo siempre en el estado del trigo. "Si está en grano pastoso, tal vez la roya haga menos daño, pero en un trigo que acaba de florecer (que comienza su llenado) hay que estar muy atento para controlarla".



SÍNTOMAS Y DAÑOS

La roya negra aparece comúnmente en tallos y vainas, en casos de ataques severos también afecta hojas y espigas. Puede afectar hojas en estadios tempranos (plántula o macollaje), cuando todavía no se ha formado el “tallo verdadero" o tardíamente.

Las pústulas son más alargadas (3 mm de ancho por 10 mm de longitud) que las de P. triticina. Al romper la epidermis afloran masas pulverulentas de uredosporas color castaño rojizo. En el haz y envés de las hojas, tallos y espigas se observan las pústulas negras o teleutosoros con teleutosporas que se desarrollan al final del ciclo del cultivo, cuando el ataque es intenso las pústulas se aglutinan.

A diferencia de las otras royas, estos teleutosoros aparecen descubiertos tempranamente, por rotura de la epidermis. Laceran los tejidos del tallo, los que pueden tornarse quebradizos, produciendo el volcado de las plantas.



UN POCO DE HISTORIA

La roya negra ha sido una de las enfermedades más destructivas del trigo a través del tiempo en muchas regiones del mundo, incluida Argentina, hasta la década del 50.

Sin embargo, el mejoramiento genético ha permitido contrarrestarla por la incorporación del gen de resistencia Sr31.

De todas maneras, la aparición de nuevas razas, tal el caso de la Ug 99, originada en Uganda en 1999 generó problemas nuevamente y se ha extendido a Medio Oriente, sureste de Asia y América del Norte.