El agro y la política: el efecto "Puerta 12" en un escenario pre electoral

La Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (CEDASABA) analizó el escenario que atraviesa el sector, a pocos días de los comicios presidenciales. Sin dudas, hay una serie de factores que conspiran contra el comercio y la disponibilidad de insumos.

"Empecemos por el clima, variable que siendo sarcásticos es más predecible que las políticas económicas. Aunque es cierto que si bien especialistas habían pronosticado un año Niño, aún no se hizo presente, y muestra de eso están los lotes en diferentes puntos del país con cultivos sembrados con poco futuro por la falta de agua", indicaron desde la entidad.

Desde el punto de vista económico, luego de la enseñanza que dejaron las PASO, cuando al día posterior a las elecciones la moneda nacional se devaluó frente al dólar oficial hasta llegar a los $350 actuales, "todos los análisis y proyecciones indican que algo parecido podría ocurrir el 23 de octubre".

Y, claramente, el mercado viene reaccionado en base a esta hipótesis. "Desde hace dos semanas, nuestros clientes empezaron a migrar sus posiciones en pesos. Esto se vio de una manera más virulenta los últimos siete días impulsados por la estampida del dólar blue en donde se produjo el efecto Puerta 12", advirtieron. Y explicaron: "todos al mismo momento tratando huir del peso".

Las agronomías y/o distribuidores en primera instancia, y luego los proveedores, se vieron ante la situación de tener que absorber pesos sin poder y darles un destino. Esto generó que las empresas proveedoras ya sean locales como extranjeras realizaran diferentes comunicados con cronogramas de pagos, haciendo un camino de postas dependiendo los medios utilizados.

"Poder cubrirse frente a un nuevo escape de la divisa norteamericana se plasmó en posibilidad de pago con echeck, cheques físicos, opciones con tarjetas rurales y transferencias, solo hasta el 20 de octubre, pero las deudas a vencer luego del 22 de este mes no pueden efectuarse", indicaron los empresarios

¿Y qué sucede con los precios de nuevas ventas? Esas se podrán realizar solo a dólar abierto y en varios casos ya comunican que luego de las elecciones se verá.

Independientemente de lo informado, las mismas compañías en off afirman que la situación es de tal volatilidad que las mismas condiciones cambian según el momento del día. "Claramente el único camino parecería ser por el momento, trabajar en espejo entre venta, pagos, cobranzas, etc", concluyeron.