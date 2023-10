El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, escribió un extenso hilo en X (ex Twitter) en el que le habló a los bonaerenses, a los jóvenes y a los indecisos, a los que conminó a "terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y a los amigos del poder".

"El domingo tenemos una oportunidad histórica. No solo podemos terminar con la decadencia de 100 años, si no que, además, podemos ganarle al kirchnerismo sin balotaje, lo que terminaría con 20 años de fracasos, impunidad y corrupción", sostuvo el libertario. (NA)