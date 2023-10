Buscarán "reconstruir la noche de Rafaela" con una nueva ordenanza

Una vez concluida la reunión, se dio paso a la audiencia pública programada con el objetivo de abrir la discusión sobre un nuevo proyecto de ordenanza sobre nocturnidad y recreación. A la misma asistieron alrededor de 15 actores vinculados al rubro, entre ellos dueños de bares, boliches, organizadores de eventos, salones de fiesta, proveedores de sonido, productores, etc.

Cabe mencionar que luego de tres minutas presentadas y tratadas en el Concejo respecto a la nocturnidad en el último año, esto significó un gran puntapié, unido a la idea de crear un proyecto de ordenanza que regule y anime la actividad nocturna en la ciudad. El concejal de Juntos por el Cambio Ceferino Mondino, logró el aval de todos los bloques legislativos para llevar a cabo la reunión, cuyos participantes tuvieron, previo acuerdo mediante charlas informales, una orden del día con varios temas a tratar, entre ellos: revisión de ordenanzas sancionadas, zona común de boliches en lugares fijos, fiestas eventuales y su regulación, control de fiestas privadas en quintas, servicios de logística para los eventos nocturnos, personal capacitado de Control Público dentro y fuera de los eventos nocturnos, y abordaje integral de la temática “Rafaela Metropolitana”.

Si bien en la hora y media estipulada para la reunión no se llegó a tiempo para tratar todos, fue un comienzo aceptable para las futuras instancias donde seguramente participarán otros actores, como por ejemplo los mismos jóvenes.

La charla comenzó con la presentación de los emprendedores, quienes fueron luego contando sus experiencias, y compartían vivencias similares. Se habló sobre el porqué algunos cerraron sus puertas, influyendo los numerosos reclamos -y denuncias, con multas incluidas- por los ruidos molestos de parte de los vecinos y restricciones municipales. También se tocó el tema de horarios establecidos, seguridad, impuestos, necesidad de personal capacitado, ordenanzas vigentes, etc.

Cada uno de los asistentes fueron escuchados atentamente por los ediles. Guillermo Ferradas, por ejemplo, ex dueño de Chimbote, expresó que su local cerró antes de la pandemia, que tiene intención de reabrirlo, pero todo dependería de lo que se plantearía en la reunión. “Hemos hecho de todo. El tema es que, si la gente no se acostumbra a ciertos eventos, no se va a poder avanzar. Tenemos que reconstruir la noche en Rafaela, y tener un lugar para la gente joven, y grande también”.

“Hay un montón de contras para montar un evento desde cero. Tenemos que lograr que los chicos no se nos vayan. Los vecinos también van a tener que entender”, dijo Yamil Diab, de Pinta y organizador de fiestas en el Autódromo.

“Creo que la realidad es distinta para eventos aislados y boliches fijos. Debemos desarrollar el negocio sin molestar al vecino. Antes iban de la Municipalidad a hacer controles y luego dejaron de ir, eso nos daba la tranquilidad de que hacíamos las cosas bien”, expresó Andrés Gorosito de República Bar ubicado en el corazón de barrio Alberdi.

“El problema es que no se puede hacer nada al aire libre. Locaciones al aire libre hay un montón, pero no te dan los permisos”, opinó por su parte la productora Flavia Rotela.

Llegando al final, se deslizó la idea de conformar un equipo de control y se acordó en la realización de más reuniones como estas con las ordenanzas ya leídas por todos y más participantes para poder llegar a un acuerdo.

“La idea es recuperar la noche en Rafaela y la buena convivencia de los vecinos, respetando los intereses de todos”, expresó Valeria Soltermam al final a modo de síntesis.

Alejandra Sagardoy (JxC) por su parte dijo: “Habrá que tratar de equilibrar leyes y lo que dicen los vecinos. Aportar cada uno un granito de arena para mejorar la nocturnidad en Rafaela. Ojalá podamos seguir trabajando”.

“Yo quiero poner en relevancia el acompañamiento de todo el Concejo. Los concejales de los distintos bloques tenemos la mirada en que esto tiene que mejorar. Nos preocupa el bienestar de los jóvenes”, dijo Mondino.

El actual concejal que en 50 días asumirá al frente del Departamento Ejecutivo, Leonardo Viotti habló al final, cerrando así: “Como intendente electo, creo que esta instancia es de discusión, para escucharnos y entendernos. La nocturnidad es un tema muy amplio. Todos coincidimos en el análisis inicial. A largo plazo elegir un lugar, pero lo vamos a ver dentro de muchos años, no se va a proyectar de un día para otro; esto se construye y planifica. Ahora lo que tenemos que hacer es generar un entorno favorable para el desarrollo de actividades durante la noche”.