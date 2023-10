El Concejo dio despacho a la creación de la Guardia para Animales Urbanos

En casi una hora y media de reunión, el Concejo Municipal dio despacho a cuatro proyectos. Uno de ellos, impulsado por los concejales oficialistas, es el que propone la creación de una guardia para animales - tal como existe la GUR para personas -, aunque su implementación ya se dará en la próxima gestión de Leonardo Viotti como intendente de Rafaela. En el considerando se lee: “Que, desde hace tiempo se ve incrementado en la conciencia de la ciudadanía un sentimiento de protección y convivencia con los animales, a la vez que notamos la proliferación de situaciones en la vía pública de distinta índole que transmiten sensación de vulnerabilidad y desamparo en los animales”. Entre sus atribuciones, la “GuAU”, tendrá que rastrear y recabar información necesaria para la planificación estratégica de su accionar; intervenir y colaborar ante situaciones de riesgo y/o accidentes tomando las medidas urgentes y necesarias requeridas en cada caso; establecer y mantener comunicaciones con otras organizaciones necesarias para el correcto funcionamiento e implementar mecanismos de supervisión y control que permitan evaluar los resultados y realizar acciones de mejora continua.

Para que quede redactado de una manera más general, y hasta no tener un análisis más específico de los recursos y condiciones con las que se cuentan, el artículo 4° será modificado sin especificar la cantidad de horas de funcionamiento semanal, integrantes, y el uso de movilidad propia. Por tanto, quedará redactado así: “La Guardia para Animales Urbanos deberá ser integrada personal capacitado y seleccionado adecuadamente en tareas administrativas, judiciales, rescate y manejo básico de las distintas especies existentes en el ámbito urbano”.

En pleno debate, el concejal Juan Senn dijo: “En estos últimos años hemos tenidos un gran avance en materia de legislación local con respecto a los animales; se ha creado la Comisión de Salud Animal, y en esa comisión uno de los temas más recurrentes es el maltrato animal, en el que termina el Estado estando atrás sin poder prevenirlo o resolverlo. Entiendo que con esto no se va resolver, pero sí tiene que ser una fuerza de seguridad y de prevención como es la GUR, pero destinada exclusivamente a los animales. Hay cuestiones en las que el Estado tiene que llegar y otras en las que tiene responsabilidad el mismo dueño del animal, y que no la cumple. La clave de esta ordenanza va a ser la reglamentación. Tiene dos ejes fundamentales: por un lado, trabajar la prevención del maltrato animal, y por otro, entender que la solución no es la multa, sino que es castrar”.

Por otra parte, se volvió a tratar el proyecto de ordenanza a través del cual se autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda disponer gratuitamente a favor de la Municipalidad de Rafaela una propiedad en calle Geuna. Se trata de la iniciativa que había sido incluida en el temario de la sesión del jueves pasado pero que finalmente no se votó sino que volvió a Comisión. Dado que la propiedad sería utilizada para implementar el Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, no dejaba conforme a la oposición el término de “uso comunitario”. Al respecto, defendió su postura la concejal Alejandra Sagardoy -había pedido que regrese a comisión- diciendo: “No es lo mismo que sea de uso comunitario, a que sea utilizado como quirófano, el que tiene que ser higiénico y aséptico”.

Senn cuestionó que esto se haya objetado en la misma sesión del jueves, cuando se había informado que el término podía ser utilizado y nadie lo había cuestionado antes. “Lo que yo planteé era resolverlo antes. Yo era miembro informante y me enteré acá sobre el pedido de que volviera a Comisión. Solo eso, no cuestiono que se modifique la expresión”.

Palabras más, palabras menos, se estableció -para en un futuro evitar que se modifique la ordenanza en caso de que el edificio sea utilizado con otro fin-, que quede establecido que será de uso comunitario, pero “priorizando la instalación un centro de atención de Salud Animal”. Recibió despacho y con estos cambios será votado este jueves.



DONACIÓN DE TERRENOS

PARA CALLES PÚBLICAS

Por otra parte, se trató el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo mediante el cual se acepta y agradece la donación efectuada por Gustavo Javier Fruttero -apoderado de la firma "Loteo Plaza S.A."- de tres fracciones de terreno propiedad de la misma ubicadas en parte de la Concesión 205 de esta ciudad, para ser destinadas a la prolongación de calle B. Manera (entre calle N. Providenti y L. Lugones), la prolongación de calle C. Podio (entre calle N. Providenti y L. Lugones), la apertura de futura calle pública (entre calle P. Brusco y calle B. Manera), la prolongación de media calle L. Lugones (entre calle P. Brusco y calle B. Manera), la prolongación de calle N. Providenti (entre calle B. Manera y 24 m al Norte de dicha calle) y a Reservorio de excedentes hídricos.



PIDEN SEMÁFOROS

PARA BV. SANTA FE

A través de una minuta de comunicación, el bloque Juntos por el Cambio solicitó al DEM que analice la instalación de semáforos o en su defecto mayores controles de tránsito sobre bulevar Santa Fe, especialmente entre calles Constitución y San Lorenzo debido a la elevada tasa de siniestros viales. “La presencia de semáforos en la zona va a generar mayor orden en el tránsito, regulará la velocidad de los vehículos y brindará protección a los peatones al cruzar en sendas peatonales, que hoy no son respetadas en su prioridad de paso. Los vecinos nos manifestaron su preocupación por la frecuencia de siniestros entre vehículos de diferentes portes y por las lesiones que sufren quienes intervienen”, son algunos de los fundamentos.

Sobre el tema se expresó el concejal Ceferino Mondino al sostener que “este pedido es en virtud de la gran cantidad de accidentes en la zona céntrica, se trata de concientizar de que se tome algún tipo de medidas sea a través de la incorporación de la tecnología, controles, o a través de algún cambio urbanístico". "Es evidente que hay algún problema grave en la zona céntrica sobre todo en los horarios pico, que son los ingresos y las salidas de los colegios al igual que del trabajo. Todas las semanas hay accidentes de tránsito en la zona”, finalizó.