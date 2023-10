Vecinos del Loteo Plaza II hartos por la ola de robos

Las alarmas se encienden en todos los barrios de Rafaela donde la ola de inseguridad desborda a los vecinos, que se quejan y reclaman pero prácticamente no hay soluciones para los robos en viviendas, comercios e incluso en la vía pública, en el centro o en los bordes de la ciudad. El grupo de WhatSapp es un hervidero con mensajes casi a diario: hurto de picaportes en diversas viviendas, corridas por patios y techos de viviendas del sector e incluso rotura de vidrios de comercios, como el de una vinoteca de calle Alem y Güemes.

En barrio Fasoli denunciaron la semana pasada los delincuentes se llevaron una instalación eléctrica de una vivienda de calle Perú, después el hurto de elementos desde una camioneta, de canillas de bronce y hasta un "doble robo" en un comedor parrilla ubicado en calle Perú, a metros de Luis Maggi. "Los vecinos están cansados y quieren ser escuchados", advierten.

Y ayer los vecinos del Loteo Plaza II se declararon "hartos y sin paz por los robos en Rafaela" porque en las últimas semanas se contaron decenas de robos, a tal punto que consensuaron un documento que entregaron a los medios de comunicación de la ciudad.

"Los vecinos del Loteo Plaza II ubicado al noreste de Aconcagua y Gabriel Maggi se encuentran consternados por una ola de robos que se han intensificado en los últimos días, afectando desde hogares de familia hasta casas en construcción. Estos delitos de robo cometidos a toda hora, a la mañana, mediodía y en horas de la noche afectan profundamente a cada uno que intenta vivir con tranquilidad en los tiempos turbulentos por los avatares económicos", subraya la nota.

En este sentido, advierten que "los robos afectan la continuidad de casas en construcción que ven frustrado el trabajo y el futuro de familias que quieren vivir en casa propia, y otros descubren que les faltan desde canillas, cableados, herramientas, elementos metálicos; hasta bicicletas, zapatillas y todo lo que los delincuentes puedan arrancar o sustraer de sus propiedades, saltando tapiales o tejidos y hasta se atreven a venderlos en Facebook".

En este marco, los cuestionamientos al Gobierno provincial y a la Municipalidad de Rafaela por una aparente "zona liberada" para los delincuentes comienzan a tomar forma justamente desde barrios de trabajadores. "Los vecinos notan en los últimos tiempos un patrullaje muy escaso, tanto de la Guardia Urbana de Rafaela, como de la policía, sintiéndose de esta manera desprotegidos o en una zona liberada para la delincuencia", plantearon sus críticas sin anestesia a las gestiones del intendente, Luis Castellano, y del gobernador, Omar Perotti.

"Queremos hacer un llamado de atención a las autoridades para que intensifiquen los patrullajes, investiguen y detengan a los delincuentes, que casi todos los días están acechando las calles de nuestro loteo encapuchados, en bicicleta, moto, o caminando y van “pispeando” si hay moradores en las viviendas, en lo que aparenta ser una estrategia a la hora de robar justo cuando los vecinos salen a trabajar y no hay nadie, sin importarles que sea en pleno día", reclamaron con tono enfático.

A tal punto es la sensación de inseguridad, que durante distintas reuniones se evaluaron estrategias para salir a responder a los delincuentes ante la inacción del Municipio y la Provincia. "Los vecinos nos hemos reunido para buscar soluciones a este problema, y las ideas conversadas van desde la seguridad privada, patrullaje pago, alarma comunitaria, o el sálvese quien pueda, y pobre del que en un circunstancia extrema se enfrente a un delincuente con las manos en la masa", señalaron desde el Loteo Plaza II.

Asimismo, dejaron una serie de inquietantes interrogantes para las autoridades de la Policía rafaelina, de la Municipalidad y el Gobierno provincial, cuyo ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, ha visitado la ciudad en contadas ocasiones desde que asumió el cargo. "¿Qué va a pasar cuando los vecinos se enfrenten a los delincuentes? ¿Cuándo un delincuente asalte a mano armada? O lo peor con heridos o muertos por quienes no tiene reparo del accionar ilegal, amparados por entrar por una puerta y salir por la otra?", expresaron para alertar a funcionarios de distinto nivel.

"Estamos cansados de que nos roben", fue la frase elegida para cerrar el incendiario documento. Además acompañaron el comunicado con fotos y videos de delincuentes, como el caso de un joven que salta un tapial para ingresar al patio de una vivienda donde se toma su tiempo para revisar todo lo que hay y decidir qué podía robar (terminó de llevarse un par de cubiertas usadas).

En tanto, un vecino de barrio Zazpe fue lapidario: "Nadie nos cuida. Del patio me llevaron una bicicleta, otra vez una garrafa. En otra oportunidad la ropa tendida, incluso un par de zapatillas viejas. En el patio no podés dejar nada, te lo roban cuando te vas a trabajar o a la noche. Todas las cosas que habitualmente dejarías en el patio lo tenés que entrar adentro de la casa, que de esta forma es un quilombo. Pero no queda otra forma de vivir. Y cuando te vas a trabajar rezás todo el día para cuando vuelvas no te falte nada. Porque también se las ingenian para romper una abertura y entrar. Es imposible vivir así", sostuvo.

Semanalmente, se realizan reuniones del Comando Unificado en la Jefatura o en el Municipio con la participación de autoridades de distintas fuerzas de seguridad para evaluar el resultado de operativos y planificar acciones. Sin embargo, el espacio no parece atender los reclamos de los vecinos.