Liga Rafaelina: programa de la fecha final

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina anoche se confirmó la programación de la última fecha del torneo Clausura de Primera A donde puede haber campeón y el descenso que resta.

Este miércoles comenzará la jornada con el partido entre Peñarol y 9 de Julio en Villa Rosas, a las 21.30 (20 en Reserva).

El jueves será el día clave en cuanto a la definición, tanto en la parte de arriba como en la de abajo de la tabla. A partir de las 21.30 (20 reservas), jugarán Deportivo Josefina vs. Sp. Norte; Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado; Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales, Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs. Dep. Tacural y Unión vs. Dep. Ramona.

Para el viernes quedaron, en el mismo horario, los cotejos: Dep. Aldao vs. Atlético Rafaela y Quilmes vs. Florida de Clucellas.

Recordemos que a Sportivo Norte le alcanza con un empate para coronarse, pero su rival necesita ganar para mantener la categoría. Ben Hur debe ganar y esperar que Sportivo pierda para forzar un desempate (de darse se jugaría el lunes 23).

Los otros dos equipos comprometidos con el descenso (recordando que ya perdió la categoría Argentino de Humberto), además de Josefina, son: Argentino de Vila y Atlético María Juana.

Posiciones: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 37; Ferro 34; Libertad 31; Atlético de Rafaela 30; Peñarol 29; 9 de Julio y Quilmes 28; Dep. Aldao y Florida 24; Brown 23; Dep. Ramona 14; Unión 13; Tacural y Humberto 12; Josefina 11; Argentino de Vila 9 y Atlético María Juana 8.

Los peores promedios: Florida 0.986; Atlético María Juana 0.961; Argentino de Vila 0.922; Dep. Josefina 0.920 y Argentino de Humberto 0.640 (descendió).