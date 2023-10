Schiaretti apunta al ballotage y pidió el apoyo de los rafaelinos y santafesinos

A pocas horas del cierre de campaña para las elecciones presidenciales de este domingo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el candidato de Hacemos por Nuestro País, estuvo este martes de visita en la ciudad con el objetivo de fortalecer sus chances en las urnas en la búsqueda de votos. El actual mandatario cordobés estuvo acompañado por

la socialista Mónica Fein, excandidata a intendente de Rosario; Esteban Paulón, primer candidato a diputado nacional, y el diputado provincial Joaquín Blanco, y luego de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural, brindó una conferencia de prensa en el SUM de la entidad de calle Avenida Brasil.

"Es una alegría estar en Rafaela, en la quinta visita del gobernador de Córdoba y candidato a Presidente en nuestra provincia, y en una región que es muy importante por lo que significa para la Argentina productiva e industrialmente

Vino a Rafaela a dar a conocer su propuesta para llevar adelante en el país con vistas a las elecciones del próximo domingo", se anunció como presentación.

Y en el diálogo con los periodistas locales, Schiaretti manifestó que "nosotros trabajamos para tratar de sacar la mayor cantidad de votos posibles. Y vamos a intentar entrar al ballotage. Y creo que los dos debates permitieron, teniendo en cuenta las encuestas, un crecimiento en la extensión de votos, así que aspiro que el próximo domingo los argentinos nos den esa posibilidad, porque hay dos propuestas nuevas. Los argentinos votaron por el cambio, eso es evidente, de acuerdo al resultado de las PASO, dejando de lado el kirchnerismo que expresa Sergio Massa y el macrismo que expresa Patricia Bullrich, porque son los dos representantes de la grieta que hicieron que el país se deteriorara, y más en estos últimos años. Y tienen dos alternativas nuevas, una que expresa Javier Milei, que es un viaje a lo desconocido, ya que lo que el propone no lo veo que lo aplique en ningún término. Mientras que la otra propuesta es la nuestra, la de Hacemos por Nuestro País, que ha mostrado capacidad de gestión y ser la única propuesta del interior, ya que el resto de los candidatos son de la república del AMBA, y con el problema que tiene el país con la falta de federalismo, ya que los gobiernos del AMBA se olvidan del interior. Y además, somos los que expresamos la necesidad de un país normal, como somos normales los santafesinos y los cordobeses. Y por esto, les pido a los habitantes de Rafaela y de Santa Fe que ante estas dos propuestas nos apoyen a nosotros con su voto el próximo domingo".



ALGUNAS MEDIDAS

Posteriormente, el candidato de 74 años acotó que "como presidente, el 10 de diciembre, tomaré tres primeras medidas. La primera medida, sacar el pie de encima del campo, bajar las retenciones a la mitad, la segunda, quitar los cepos para la producción en el sector agropecuario. Además, queremos levantar el corte en la Ley de Biodiesel, donde Santa Fe ha sido muy perjudicada con esa baja del corte del biodiesel. Y por otro lado, hay que declarar la lechería, economía regional, como pedimos los tres gobernadores de la región centro. Segunda medida, elimino el cepo al dólar, basta de tener más de 20 tipos de cambios. Y la tercera medida será independencia al Banco Central con la prohibición de financiar el tesoro y el presidente del Banco Central lo designa lo oposición. Estas son las tres medidas que pondré en práctica el 10 de diciembre siendo presidente de los argentinos. Estas medidas son para evitar la hiperinflación y para tratar de conseguir la estabilización macroeconómica. Por más que digan que van a dolarizar o que van a poner el euro como moneda, si usted gasta más de lo que le ingresa va a tener dificultad. Basta recordar la experiencia de la convertibilidad, que es muy similar a esto, porque durante todos los años de la convertibilidad se gastó más de lo que ingresó. Y el secreto nuestro, de que Córdoba esté bien, es que tuvimos un equilibrio fiscal, y que nunca gastamos más de lo que ingresa".

Sobre los planes sociales, expresó que "hay que transformarlos en puestos de trabajo genuino. Y evitar que se fundan las pymes, porque son las que generan empleo. Para ello, hay que reentrenar a los millones de compatriotas que están bajo programas de planes sociales, recuperar los oficios que tienen. Será necesario que lleven el beneficio del plan social durante el inicio al menos, que sea parte de su salario cuando se incorporen a una empresa formal. Y hay que acabar con la industria del juicio que perjudica a las pymes y poner el fondo de garantía por tiempo de trabajo como tiene la industria de la construcción o como tiene Brasil para todos sus empleados. Quien da el empleo son las pymes, que son responsables de más del 70% del empleo en el país, y hay que evitar que se fundan si despiden un trabajador".

Asimismo, Schiaretti también hizo alusión a otros temas, como la nueva Ley de Alquileres, la cuál criticó lo aprobado en la última semana, remarcando que "esta ley no va a resolver el problema. La Ley de Alquileres que se votó, con estos índices de inflación, no va a resolver el problema, se va a agravar, porque no hay un equilibrio. Las personas tienen que tener acceso a vivienda propia y esto se logra teniendo estabilidad económica y con el sistema bancario dando créditos individuales a la vivienda, créditos que se corrijan por el índice de variación salarial y que nunca supere el 25% del ingreso de la familia”.

También se refirió a la educación y al narcotráfico, dejando en claro su preocupación por Santa Fe y declarando que el Gobierno Nacional dejó sola a la provincia sin tomar medidas de fondo para combatirlo. "Toda la Argentina está afectada por la inseguridad. Cada vez se entiende más el narcotráfico, y la mayoría de los delitos los cometen los que son reincidentes y ni siquiera han sido condenados. Entonces se tiene que modificar el código penal y el código procesal penal. El Estado mira para otro lado en esta lucha. Nosotros no somos un país productor de droga, por eso debemos cuidar las fronteras, y para eso tenemos varios proyectos para poder lograrlo".