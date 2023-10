Se concretó la premiación a los ganadores de Autoclásica

El pasado lunes concluyó una nueva edición de Autoclásica, considerada la muestra de autos y motos clásicas más importante de Sudamérica, con la tradicional entrega de premios en el Hipódromo de San Isidro.

Esta vigésima realización del evento convocó a más de 1.100 vehículos y las distinciones fueron las siguientes:

"Best of Show" (autos): Ford Model K Touring 1906, de Gregorio Pérez Companc.

"Best of Show" (motos): Vicent Black Shadow 1951, de Arturo Scalise.

Embarcaciones Clásicas: Paglietini 460.

Vehículos Comerciales: Alfa Romeo Matta 1954.

Vehículos Militares: Kaiser Jeep 1968.

Competición Argentina: Berta Tornado Fórmula 1.

Competición Internacional: Aston Martin Ulster 1934.

Turismo Carretera: Ford Falcon, Héctor "Pirín" Gradassi.

Artesanía Argentina: Mercedes-Benz SSK, Pur Sang.

Revival: Jaguar C-Type.

Industria Argentina Origen Americano: Ford Falcon Sprint 1973.

Industria Argentina Origen Europeo: Ford Sierra XR4 1985.

Micro Coupé: Messerschmitt KR175 1956.

Veteranos: Ford Model K Touring 1906.

Vintage Americanos: Ford A Coupé 1931.

Vintage Europeo: Delage 1928.

Post Vintage Americano: Chevrolet Business Coupé 1938.

Post Guerra Americano: Chevrolet Corvette C1 V8 1960.

Post Guerra Europea: BMW 328 Roadster 1938.

Categoría Post Guerra Europeo Pequeña Serie: Jaguar XK120 Lighweight 1948.

Post Guerra Europeo Gran Serie: Jaguar XK150 Fixed Head 1960.

Contemporáneos Americanos: Cadillac Eldorado 1970.

Contemporáneos Europeos Pequeña Serie: Porsche 911 RS 1963.

Contemporáneos Europeos Gran Serie: Mercedes-Benz 280 SE Coupé Convertible 1968.

Orientales: Datsun 280 ZX.

Superautos: Porsche 911 GT2 RS.

World Rally Car: Lancia 037 Rally Evo 2 1983.

Fundación Lory Barra: Ford Falcon Angostado.

Fundación Museo del Automóvil: Toyota Celica Supra 1981.

Premio al Diseño "Gustavo Fosco": Porsche 928 S 1981.

Mención Especial Autoclásica: Audi Sport Quattro S2 1985.

Premio FIVA: Chrysler Sedán 1925.