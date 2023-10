Las personas mayores de 60 años duplicarán su población en 2050, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que los avances en medicina están ayudando a las personas a vivir durante más años.

El dato se volvió a poner en foco, al conmemorarse el Día Internacional de las Personas Mayores, y este año, la conmemoración estuvo centrada, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cumplir las promesas de la Declaración Universal de Derechos Humanos para las personas mayores "entre todas las generaciones".

En ese sentido, el organismo internacional recalca que dicho trabajo permite empoderar tanto a los jóvenes como a las personas mayores, de manera de ejercer influencia política para el cumplimiento de las promesas de la Declaración para todas las personas de todas las generaciones.



SERIE DE ACCIONES

En esa línea, Ledor Vador, institución de referencia en el campo gerontológico a nivel regional, está impulsando una serie de acciones para fomentar el conocimiento de los derechos de las personas mayores, así como visibilizar este tema y concientizar acerca de la importancia del compromiso y la actitud de cada sector de la sociedad en pos de garantizar un envejecimiento saludable y libre de prejuicios.

Ledor Vador invita a sumarse a una "Campaña por los Derechos" convocando a los distintos actores de la comunidad a unirse para promover una mirada empática y generar red en torno al envejecimiento saludable. Desde que nacemos estamos envejeciendo, por eso apelan a utilizar el hashtag #SolidaridadEntreGeneraciones como puntapié para derribar prejuicios y cambiar las cosas.

De lo que se trata, concientizando sobre derechos y el apoyo intergeneracional, explican desde la institución, es ir en pos del envejecimiento saludable, que parte de la premisa de que ser viejo no es estar enfermo, y que por lo tanto existen múltiples prácticas y hábitos que se pueden adoptar para que esta etapa de la vida –cada vez más extensa y abarcando a cada vez más personas- sea transitada de manera satisfactoria.

En ese sentido, se deben tener como derechos a respetar: la Igualdad y no discriminación por razones de edad, Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, Derecho a la independencia y a la autonomía (se reconoce el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a desarrollar una vida autónoma e independiente, a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir).

Y también Derecho a la participación e integración comunitaria, Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. (NA)