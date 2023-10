Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri informó que el próximo sábado 21 no llevará a cabo su tradicional cena-baile en virtud de la realización de las elecciones nacionales. Con respecto al sábado 28, la dirigencia, respetuosa de los compromisos contraídos no programa nada. Atento a lo descripto la próxima cena-baile se realizará el día 4 de noviembre con la animación de Javier y su grupo, de la ciudad de San Francisco.



CALENDARIO DE PAGOS

DE OCTUBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de octubre 2023 para jubilados, pensionados, y Pensiones No Contributivas (PNC).

Durante el décimo mes del año, los primeros dos grupos que perciben el haber mínimo recibirán además la segunda cuota del refuerzo de $ 37.000. Por otra parte, aquellos mayores de 60 años y afiliados al PAMI recibirán el primero tramo del bono de $ 45.000 a pagarse este mes, noviembre y diciembre.

Se recuerda que el haber mínimo pasó de $ 70.962 a $ 87.460 y se mantendrá en este valor hasta noviembre.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 5: miércoles 18 de octubre

- DNI terminados en 6: jueves 19 de octubre

- DNI terminados en 7: viernes 20 de octubre

- DNI terminados en 8: lunes 23 de octubre

- DNI terminados en 9: martes 24 de octubre

* Jubilaciones y pensiones que SI superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de octubre



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

¿En qué consiste la medida?

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

-1 año de aportes por hija/o.

- años de aportes por hija/o adoptada/o.

Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con la moratoria vigente (Ley 24.476) y con el Plan de Pagos de Deuda Previsional.

¿Cómo realizar el trámite?

Revisá que tus hijas y/o hijos se encuentren registrados en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a “Información Personal” > “Datos personales y familiares”.

Solicitá un turno para “Asesoramiento por tareas de cuidado” en la web para ser atendida en una oficina de ANSES.