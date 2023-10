Continúan las funciones de la obra teatral "El 7mo"

El Grupo Punto T/La Máscara estrenó el viernes pasado la obra de teatro “El 7mo”, dirigida por Marcela Bailetti e interpretada por Candela Hernández. Para quienes aún no la vieron, continúa con más funciones los viernes y sábados 21:30 y domingos 20:30, hasta el 29 de octubre. Cabe aclarar que el viernes 27 no hay función.

La sinopsis del espectáculo dice: “La trama de El 7mo nos sumerge en el mundo interior de una actriz en decadencia, explorando a profundidad sus pensamientos más sombríos y sus deseos más profundos. Esta obra teatral se adentra en la compleja psicología de la protagonista, desentrañando las contradicciones que surgen en el choque entre sus anhelos y la dura realidad que enfrenta. A medida que avanzamos en la historia, somos testigos de su apremiante necesidad de recobrar su "lugar feliz", el escenario teatral, donde alguna vez brilló. En este viaje emocional, escuchamos las voces internas que la atormentan, los susurros de sus inseguridades, los gritos de sus frustraciones, las risas de la ironía y los aplausos del recuerdo de sus triunfos pasados. La obra se sumerge en la profundidad de la experiencia humana, explorando la lucha constante entre los anhelos y las realidades, el conflicto entre el deseo de prevalecer y la inevitabilidad de enfrentar la decadencia. A través de esta trama, El 7mo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia del espíritu humano y a cuestionarnos sobre los caminos que elegimos en la búsqueda incansable de nuestra felicidad y realización personal.”

La artista Candela Hernández comentó para LA OPINIÓN: "Esta es una obra que yo escribí hace muchos años. La pandemia hizo que salgan cosas que estaban encajonadas porque por algún motivo la había perdido de vista. La idea de la propuesta es que sea un momento muy íntimo, no solo por lo que sucede en el escenario sino para que también el espectador lo pueda vivir de esa manera. La idea es conectar con el teatro más tradicional desde un punto de vista y fusionar con lo contemporáneo también".

Además, agregó que "es toda una responsabilidad" estar sola en escena. "Son 45 o 50 minutos de solo verme a mí. Hay que tratar de que la gente pueda llevarse algo, así como me pasa a mí, todos los ensayos. Yo quedo bastante conmocionada cuando termino, porque es mucho desgaste de energía y de darlo todo. Yo me lo tomo con mucha responsabilidad, pero es enriquecedor, el teatro es un arte, una disciplina colectiva y eso es lo que importa. Si bien yo estoy sola en el escenario, hay gente que no se ve que está haciendo mucho en pos de que el espectador la pase bien".



VALOR DE LAS ENTRADAS

El valor es de $ 2000 la general, $ 1800 jubilados y estudiantes, y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). Teléfono: 503222 (llamando o vía whatsapp). Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y del Instituto Nacional del Teatro.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Actuación: Candela Hernández

Asistencia: Mavi Scarpellini

Dirección: Marcela Bailetti

Iluminación: Marcelo Allasino

Música original: Pedro Hernández III

Paisaje sonoro: Alejando Delbono

Diseño gráfico: Leandro Javier Frana

Producción: Marcelo Allasino.