La Agencia de Calidad de Vida Laboral por ahora debe esperar

"La necesidad de actualizar el protocolo de actuación que rige en la Municipalidad de Rafaela para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencia en el ámbito de trabajo municipal" derivó en la creación de una Agencia de Calidad de Vida Laboral a través de una ordenanza aprobada por el Concejo a mediados de agosto y que luego quedó promulgada en forma automática el primer día de septiembre.

La redacción de la iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto de concejales oficialistas, opositores y representantes del SEOM, por lo que arranca con un fuerte consenso. "La presente ordenanza es el resultado del trabajo mancomunados de las concejalas María Alejandra Sagardoy, Brenda Vimo y Valeria Soltermam; de Anahí Raffaelli, Secretaria Adjunta de SEOM; Eloisa Torreano, Secretaria Gremial de SEOM; Comisión directiva, cuerpo de delegadas y asesores legales y técnicos de SEOM", detalla.

Las denuncias de más de 40 mujeres del área de Protección Vial y Comunitaria, a comienzos de año, fue el disparador de un escándalo que dejó al descubierto la falta de herramientas -o de decisión política- del Municipio para intervenir en los casos de maltrato laboral, abuso de poder o directamente violencia.

Las denuncias hicieron ruido en la opinión pública de la ciudad y más aún rebotaron con fuerza en el ámbito del Municipio, en tanto que el SEOM comenzó a tomar las denuncias de las empleadas en un expediente que luego, a medida que se acercó el calendario electoral local, fue perdiendo intensidad al igual que las sospechas sobre el manejo de las horas extras en el área de Protección Vial y Comunitaria, que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación.

El Ejecutivo resolvió suspender temporalmente al personal cuestionado y poner en marcha sumarios administrativos, que también quedaron mezclados con la burocracia lejos de las luces que iluminaron el escándalo en su tramo inicial, con fuerte respaldo del SEOM.

Ahora queda la tarea de poner en marcha la Agencia, pero ante el inminente cambio en las autoridades municipales y la conformación del Concejo, existe un consenso de que mejor es demorar el proceso, que debe comenzar con la constitución de un Directorio de seis miembros que deberá, como primera tarea, elaborar el Reglamento interno. De acuerdo a la ordenanza, "la Agencia de Calidad de Vida laboral de la Municipalidad de Rafaela estará conformada por un Directorio compuesto por seis miembros, quienes no recibirán retribución económica alguna por esta tarea: dos representantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, dos representantes del Concejo Municipal (uno de ellos, representante de la fracción opositora y el otro, de la fracción oficialista) y dos representantes del Departamento Ejecutivo", a la vez que aclara que "los cargos se renovarán anualmente".

En el Presupuesto Municipal que el intendente, Luis Castellano, envió al Concejo el pasado 30 de septiembre no hay una sola mención a la Agencia ni asignación de partidas para su puesta en funcionamiento, por tanto también la discusión queda pendiente en la órbita de los concejales.

En su art. 1°, la ordenanza establece la creación de "la Agencia de Calidad de Vida laboral de la Municipalidad de Rafaela, cuyo objetivo general consistirá en prevenir, controlar y erradicar la violencia laboral; y brindar protección a los/las trabajadores/as víctimas de las mismas, a los/las denunciantes y/o a los/as testigos de los actos que la configuren, en el ámbito de la Administración Pública Municipal, organismos descentralizados, entes autárquicos, el Concejo Municipal, así como toda otra entidad u organismo dependiente de la Municipalidad, independientemente de su naturaleza jurídica o lugar donde preste sus servicios".

Además consigna que la Agencia de Calidad de Vida laboral de la Municipalidad de Rafaela tendrá carácter de organismo independiente de derecho público de la Municipalidad de Rafaela con los siguientes objetivos:

-Ser órgano de aplicación del Protocolo de abordaje y actuación para la prevención y erradicación de situaciones de violencia laboral en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela, Concejo Municipal de Rafaela y organismos descentralizados y autárquicos.

-Detectar situaciones de violencia en el ámbito laboral y ponerlas a consideración del equipo interdisciplinario que forma parte del mismo.

-Diagramar un plan de capacitación y prevención.

Para cumplir con estos objetivos, contará con personal para conformar un equipo interdisciplinario evaluador encargado del abordaje de cada situación en particular. La Agencia también deberá rendir cuentas anualmente al Departamento Ejecutivo Municipal y ante el Concejo Municipal.