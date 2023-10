El Concejo iniciará el debate en torno a la nocturnidad

El Concejo Municipal realizará hoy a partir de las 10:00 hs., una audiencia pública con el objetivo de abrir la discusión en torno a un nuevo proyecto de ordenanza sobre nocturnidad y recreación con los distintos actores institucionales, jóvenes y empresarios. "La nocturnidad y la recreación de los jóvenes han sido temas en la agenda pública del concejal, desde su incorporación al cuerpo en 2021", destacaron desde la oficina del concejal Ceferino Mondino, impulsor de la iniciativa.

Si bien en el Departamento Ejecutivo se designó hace dos años a un funcionario que entre sus tareas debía ocuparse del tema de la nocturnidad, prácticamente no hubo propuestas al respecto, lo que fue considerado como una debilidad en el marco del proyecto por instalar a Rafaela como una ciudad de eventos en el mapa provincial. La falta de avances en las obras de refuncionalización del microcentro y hasta la problemática aviar que el Municipio no ya podido solucionar figuran en la agenda de pendientes del sector al menos desde la perspectiva de los privados.

En el último año, Mondino presentó tres pedidos de informes al Departamento Ejecutivo aunque llamativamente no logró respuestas por parte de los funcionarios municipales. En el medio, las quejas de familias porque los jóvenes cuentan con esas opciones para ir a bailar durante los fines de semana en la ciudad y por tanto deben optar por viajar -principalmente a Esperanza- para disfrutar de los boliches.

Mondino planteó que "el incremento de población juvenil en Rafaela en busca de continuar estudios terciarios o cuestiones laborales hacen que sea una preocupación como ciudadano y como padre de adolescentes, la recreación nocturna pueda desarrollarse en un ámbito seguro". "Es imprescindible que los organismos públicos se preocupen y ocupen por lograr una buena convivencia entre jóvenes y vecinos", agregaron desde el bloque del PRO.

La nocturnidad puede dar lugar a una “industria”, contribuir al desarrollo económico, al permitir la realización de eventos que atraen al turista y generan empleo. "La Audiencia es una oportunidad para que los residentes, propietarios de negocios, organizaciones comunitarias y otros actores involucrados puedan expresar sus opiniones, plantear inquietudes, compartir propuestas relacionadas con las actividades de la localidad", indicaron desde el espacio de Mondino. "Será un lugar de encuentro para que los interesados realicen preguntas, presenten testimonios y ofrezcan sugerencias para abordar los desafíos, lo que les permitirá contribuir al proceso de toma de decisiones y asegurarse de que sus voces sean escuchadas en la elaboración de un nuevo marco legal" agregaron.



LA EXPERIENCIA

DE SANTA FE

Diario El Litoral publicó en su edición de ayer un balance parcial de la implementación de la nueva ordenanza de nocturnidad en la ciudad de Santa Fe, que se denomina "Ordenanza de Regulación del Esparcimiento" y que comenzó a regir a fines de marzo luego de pasar por una Audiencia Pública.

"En líneas generales, hay al menos cuatro grandes áreas que abarcó esta ordenanza que llegó con la intención de ser un resorte regulador de todas las actividades nocturnas, gastronómicas, recreativas y bailables: los horarios de apertura y, sobre todo, de cierre; las inspecciones suficientes para hacer cumplir esas horas; la cuestión acústica (insonorización de locales para evitar ruidos molestos) y los usos del espacio público", sostiene la nota.

Asimismo, fuentes municipales confiaron a El Litoral que desde fines de marzo y principios de abril a octubre, las denuncias sobre ruidos molestos por parte de los vecinos al 0800 de la Municipalidad "tuvieron una reducción en torno al 15%".

De todos modos, vecinos de barrios 7 Jefes, Candioti Norte y Sur, quizás el área más con mayor cantidad de bares, pubs y restós de la ciudad cuestionaron -en un comunicado entregado recientemente a medios de comunicación- los "altos decibeles" que padecen y que les prohíbe un descanso mínimamente digno. Además plantearon el "caos en el tránsito", los "usos de garages privados como estacionamientos, los daños en veredas y su uso como baños, puestos ambulantes no regulados, inseguridad y vandalismo en casas particulares".

La ordenanza santafesina seguramente será un punto de partida para la discusión en Rafaela. Y la experiencia sobre la primera etapa de su aplicación podría ayudar en el debate local.



CONCEJO JOVEN

Desde este miércoles se pondrá en marcha una nueva edición del programa Concejo Joven, una iniciativa destinada a vincular al cuerpo legislativo con las escuelas secundarias rafaelinas pero también para promover entre los estudiantes el interés por los asuntos de la ciudad. Quizás la problemática de la nocturnidad se trate durante las distintas sesiones en la que participarán los alumnos del nivel medio.

Mañana desde las 9:00 será el turno de los estudiantes de la E.E.S.O. Nº 428 "L. R. de Barreiro". la E.E.S.O. Nº 429 "Mario Vecchioli" y de la Escuela Técnica Nº 654 Nicolás Avellaneda. Y por la tarde a partir de las 13:00 hs. de la Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann", la E.E.S.O. N.º 429 "Mario Vecchioli" y de la Escuela Técnica Nº 495 "Malvinas Argentinas".