Enviará un proyecto de ley para el programa Pre-Viaje

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, por Unión por la Patria, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el programa Pre-Viaje quede fijo como política nacional en la promoción del turismo.

Massa determinó que esta norma tenga dos ejes: el primero un conjunto de beneficios fiscales para aumentar el volumen y rotación de la inversión en el sector, mientras que el segundo será que la ley tenga al Pre-Viaje como política de Estado.

"Para que en la Argentina gobierne quien gobierne, esos 7,5 millones de argentinos que pudieron usar el Pre-Viaje en los últimos tres años, que consumieron, que ayudaron a formalizar la economía, que dieron la oportunidad de tener nuevos establecimientos y de animar a sectores de distintas provincias a emprender alrededor del turismo, artesanía, hotelería y gastronomía pueda seguir consolidándose", sostuvo el ministro.

El anuncio se dio en un acto realizado en Potrero de los Funes, San Luis, junto al ministro de Turismo, Matias Lammens, y el gobernador de esas provincia, Alberto Rodriguez Saá.

Durante el acto se presentaron los resultados del Pre-Viaje tras el fin de semana XXL que fue récord al movilizar un millón y medio de personas, que gastaron más de 111.000 millones de pesos, según el relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Primero Lammens y luego Massa criticaron duramente a los candidatos opositores, más precisamente haciendo referencia a Patricia Bullrich que tildó de plancito el Pre-Viaje durante el último debate presidencial.

"Desgraciadamente para algunas esto es un plancito. Esto del Pre-Viaje para algunas (aclaró en femenino), es no tener dimensión del impacto que tiene para la Argentina, y si plantean la cuestión fiscal, donde 85 de cada 100 pesos vuelven en impuestos y formalización de la economía, es burra o burro", lanzó Massa.

El candidato afirmó que el turismo va a ser una de las turbinas de la economía, y tiene una gran importancia en materia de puestos de trabajo y generación de divisas de la mano del turismo internacional. Además de valorizar que con el Pre-Viaje no hay temporada baja, lo cual genera que el trabajo se mantenga estacionalizado todo el año.

"El Pre-Viaje va a dejar una huella y lo importante es que se transforme en una política publica y de Estado en la Argentina para que no dependa de la locura o el capricho de alguien que desconoce la importancia del sector a la hora de generar empleo, inversión y consolidar el mercado interno de nuestro país", remarcó.

En lo que va del año ya transcurrieron ocho fines de semana largos y viajaron 13,3 millones de turistas y gastaron 557.623 millones de pesos en total, puntualizó el informe de CAME, que a la vez resaltó que el Pre-Viaje "fue un éxito": 220.000 turistas viajaron con el programa y gastaron más de 14.000 millones de pesos.

El programa del Gobierno Nacional alcanzó a 7,5 millones de turistas en todas sus ediciones, con un impacto económico superior a los 790.000 millones de pesos en sus cinco etapas.