Atlético de Rafaela tiene rival para el reducido: Defensores de Belgrano

Concluyó en la tarde de ayer el fixture de las 38 fechas de la zona A de la Primera Nacional y de esta forma Atlético de Rafaela ya tiene rival para el cruce del Reducido, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

La ‘Crema’ se medirá con Defensores de Belgrano en el estadio Monumental de barrio Alberdi, en principios, el domingo 29 de octubre, con horario a confirmar. Será a partido único y con ventaja deportiva para el equipo que conduce Ezequiel Medrán. ¿Qué quiere decir esto? En caso de empate avanzará a cuartos de final el conjunto albiceleste.

El ‘Dragón’ sacó adelante un partido complejo ante San Martín de Tucumán y se lo dio vuelta en los minutos finales, ganándole por 2 a 1. El conjunto tucumano se imponía con gol de Pio Bonacci (29m PT) y el equipo de Carlos Mayor lo igualó con el tanto de Nicolás Benegas, de penal (37m ST) y lo ganó en la adición (46m ST) gracias al gol de Rodrigo Moreira.

Con esta victoria Defensores de Belgrano finalizó en el quinto lugar de la tabla de la zona A con 53 puntos.

La final por el primer ascenso la disputarán Independiente Rivadavia de Mendoza y Almirante Brown, aún con escenario a confirmar. El elenco de Isidro Casanova superó 2-0 a Temperley en una actuación muy polémica del árbitro Diego Ceballos.

En lo que respecta al descenso, ya se fueron Flandria y Villa Dálmine. Por la zona A deben desempatar Almagro y San Telmo ya que terminaron igualados en el penúltimo lugar de la zona A y Tristán Suárez espera por el perdedor para definir el otro descenso.



Los cruces del reducido quedaron de la siguiente manera:



Agropecuario (2º Zona A) vs Ferro Carril Oeste (8º Zona B)

Chacarita (2º Zona B) vs Temperley (8º Zona A)

San Martín de Tucumán (3° Zona A) vs Deportivo Riestra (7º Zona B)

Deportivo Maipú (3º Zona B) vs San Martín de San Juan (7º Zona A)

Estudiantes de Río Cuarto (4º Zona A) vs Mitre de Santiago del Estero (6º Zona B)

Quilmes (4º Zona B) vs Gimnasia de Mendoza (6º Zona A)

Atlético de Rafaela (5º Zona B) vs Defensores de Belgrano (5° Zona A)



En los cuartos de final a los siete equipos que hayan logrado clasificar se les sumará el perdedor de la final por el primer ascenso.

Allí se arma una tabla entre los ocho equipos que siguen en carrera en base al promedio de puntos obtenidos. El que más sumó enfrenta al de menos y así sucesivamente. En dicha instancia, como en semifinales, será a partido de ida y vuelta, definiendo en la casa del equipo mejor posicionado en la general. Corriendo también la ventaja deportiva del empate.



Los enfrentamientos, entonces, serán:

1º con 8º

2° con 7°

3° con 6°

4º con 5º



En semis los cruces se harán teniendo en cuenta el promedio de puntos sumados en la tabla anual. Y con ventaja deportiva y de localía para el mejor posicionado.



1º con 4º

2º con 3º



Mientras que la final será a partido único en cancha neutral. Si empatan hay alargue. Si persiste la igualdad el segundo ascenso a la Liga Profesional se define por penales.