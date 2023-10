Los precios para ver el MotoGP 2024 en Termas

El fin de semana del 5, 6 y 7 de abril del 2024 se disputará la tercera fecha del próximo calendario de Moto GP, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Como es habitual, se espera un gran marco de público, pero la actualidad económica del país puede ser un condicional a la hora de adquirir una entrada; por lo que existen promociones para “ganarle a la inflación” y poder obtener un ticket para ver en acción a los máximos exponentes del motociclismo mundial.

El sitio oficial del Gran Premio de Moto GP de Argentina compartió el listado de precios actuales para diferentes zonas dentro del escenario santiagueño y promociones para quienes compren las entradas durante el mes de octubre.

El próximo jueves 19 de octubre se iniciará la preventa con un 30% de descuento y la posibilidad de adquirirlas en tres cuotas sin interés. Para clientes de un banco en particular, la venta se iniciará el 19 de octubre a las 12 horas y estará vigente hasta el 23 de octubre a las 11:59 horas.

El público general podrá conseguir sus tickets desde el 23 de octubre a las 12:00 horas, hasta el 19 de noviembre o hasta agotar stock.

Los precios oscilan entre $18.000 y $375.000, teniendo en cuenta el sector elegido. La única ubicación que aun no cuenta con precios publicados, es la zona de palcos.

A continuación repasamos los precios de cada sector: ZONA VIP:GP Hospitality Club: $375.000.

Tribuna Boxes: $177.000. Tribuna Discapacitados: 18.000.

ZONA PREMIUM: Tribuna Valentino Rossi (The Doctor): $70.000. Tribuna Marc Márquez: $70.000.

Tribuna Premium 1: $70.000. Tribuna Premium 2: $70.000.

ZONA VELOCIDAD: Grada fin de recta: $42.000. Grada curva 6: $42.000.

ZONA PANORÁMICA: Campo “incluye talud panorámico”: $18.000. ZONA DE DESENLACE: Grada curva 8, 9 y 10: $42.000. Grada Oro: $42.000. Grada curva final: $42.000.