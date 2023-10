Los Pumas ya se instalaron en París

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, arribó ayer a París, donde preparará el encuentro semifinal ante los All Blacks de Nueva Zelanda, previsto para el viernes, en el marco del tramo definitorio del Mundial Francia 2023. La delegación albiceleste llegó procedente de Marsella, donde el sábado último venció a Gales por 29-17 y se metió entre los cuatro mejores del certamen ecuménico.

El plantel argentino, integrado por los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, y que dirige el DT australiano Michael Cheika, se alojó en el hotel Renaissance París, ubicado en las cercanías del Hipódromo de Saint Cloud. Hoy será el regreso a los entrenamientos, con miras al choque del viernes a las 16.00 hora argentina en el Stade de France, en Saint Denis.

La incógnita estará en determinar si el centro santafesino Santiago Chocobares podrá quedar a disposición, luego del golpe en la cabeza que sufrió en el partido del sábado último. Si consigue el visto bueno del protocolo médico, el actual jugador del Toulouse podría estar -inclusive- desde el comienzo en el duelo frente a los All Blacks.

En Francia 2007, Los Pumas cayeron ante Sudáfrica por 37-13, mientras que en Inglaterra 2015, el verdugo resultó Australia, que se llevó el pasaporte a la final, luego de una victoria por 29-15.



MEJORÍA EN EL RANKING

Se actualizó el ranking de World Rugby luego de los cuartos de final de Francia 2023 y en el Top 10 hubo algunos cambios respecto a la semana pasada, entre los cuales se destaca el ascenso de Los Pumas al séptimo lugar luego de vencer a Gales. Sudáfrica es el nuevo líder del ranking y es seguido por los All Blacks. De esta forma, Irlanda y Francia cayeron a la tercera y cuarta posición respectivamente.

Las posiciones: 1- Sudáfrica (92.48), 2- Nueva Zelanda (90.91), 3- Irlanda (90.57), 4- Francia (87.81), 5- Inglaterra (84.03), 6- Escocia (83.43), 7- Argentina (83.07), 8- Gales (80.64), 9- Australia (77.48) y 10- Fiji (76.38).