"Se lo dedico a los que siempre apoyaron"

El viernes pasado el equipo de 9 de Julio se tomó su merecido tiempo para disfrutar con la gente luego de la victoria conseguida ante Boca Unidos de Corrientes. Hacía un rato que el árbitro José Díaz había decretado el final del partido y los jugadores y cuerpo técnico permanecían en la cancha, como con la sensación de querer tener una imagen que perdurara durante un tiempo, todos contentos por el logro conseguido de la permanencia y además la chance matemática de ir a Formosa en la última fecha con posibilidades de clasificación.

Cerquita del banco, donde como es habitual vivió por momentos sereno y en otras más nervioso el partido, Maximiliano Barbero nos contaba que "fue una linda victoria, poder terminar el torneo de esta manera y meternos con posibilidades de clasificar es muy importante. Estaremos hasta la última fecha con posibilidades cuando arrancamos el año muy complicados, creo que es muy lindo y quiero dedicárselo a toda la gente que nos apoya desde el principio, a los que siempre estuvieron y confiaron. Hoy podemos decir que 9 de Julio va a jugar el torneo 2024 en el Federal A y es un logro importantísimo".

El entrenador coincidió en un aspecto para resaltar, que fue la actitud que mantuvo el equipo para encarar el encuentro más allá de haber podido lograr en Salta ante Juventud Antoniana el objetivo de la permanencia, es decir que no se relajó y fue por más. "Si, tal cual, tenían la linda posibilidad de poder jugar sin la mochila del descenso y fue la primera vez que lo pudieron hacer durante todo el año".

Y luego no pudo contener su emoción, diciéndonos que "tengo emociones, siento la necesidad de estar con ellos, darle un abrazo porque han hecho un esfuerzo grande, un equipo que ha dejado todo en la cancha, que ha jugado desde el principio de año con la sensación de descenso, 5 puntos por debajo de todo, y lo pudo sobrellevar, y salir con todo lo que ello significa".

En tanto, luego del merecido descanso del fin de semana largo, Barbero y 9 de Julio se enfocarán en el trascendente duelo del domingo 29 en Formosa ante Sol de América, ya que recordemos que el fin de semana no hay fecha por las elecciones nacionales.