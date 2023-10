Lichi presentará su libro en Rafaela

Tal como adelantó este medio, el próximo jueves 19 de octubre a las 20:00, el músico y youtuber Lisandro Ruiz Díaz, conocido como Lichi presentará su novela “¿Cómo se llama esta canción de amor?” en la librería Blanco Mate, situada en Alvear 61.

En diálogo con LA OPINIÓN, Lichi comentó: "La verdad es que sacar un libro es algo que no pasa todo el tiempo, es re loco. Todo fue muy rápido y a la vez muy lento, progresivamente se fue dando. Fue un año de laburo, y que ahora esté en la calle y que la gente lo esté leyendo y me esté dando sus devoluciones, que lo tengan en su casa y lo compartan me parece muy flashero. Es algo que todavía no termino de asimilar".

“¿Cómo se llama esta canción de amor?”, lanzada de la mano de la prestigiosa editorial Penguin Random House, se trata de una historia narrada en primera persona, que lo tiene a él mismo como protagonista, a través de distintos momentos de su vida. Muchos de ellos transcurren acá, en Rafaela, la ciudad que aparece casi como un personaje más: los pasillos del ex Colegio Nacional, las distintas plazas y hasta el bar La Mula son algunos de los paisajes del relato.

"Rafaela es una parte muy importante del libro, la novela está armada con momentos de mi vida en donde entendí muchas cosas y muchos de esos momentos fueron en Rafaela, así que me encanta hacer la presentación ahí y me encanta poder hablar del libro en la ciudad. Siempre que vuelvo revivo esas cosas y ahora las revivo con un montón de gente que las va a leer en el libro también", agregó durante la entrevista.

“¿Cómo se define el amor?, ¿qué tiene que ver eso con nuestra identidad?, ¿cuántas palabras más habría que inventar para encapsular el deseo? La adolescencia está llena de primeras veces. En el intento por encontrar respuestas, juega con los nombres y las categorías hasta descubrir que siempre hay algo que se escapa, que siempre habrá notas que su guitarra no llegará a entonar”, reza la contratapa.

La novela recorre escenas de la infancia, la adolescencia y la adultez del autor, en las que se vio comprometido por “salirse de alguna norma”. Nacido en Rafaela e instalado desde hace dos años en Buenos Aires, Lichi se hizo conocido a nivel nacional e internacional a través de sus videos en YouTube y sus canciones, además de otros trabajos siempre atravesados por su activismo por la diversidad sexual y de género, algo que se refleja

también en las páginas de este libro.

Para una entrevista con TÉLAM, Lichi habló sobre su debut como escritor y también sobre su sexualidad, tema que atraviesa por completo a la novela. Al responder a la pregunta de si la salida del closet es en soledad, el artista afirmó: "Siempre. Pero hay dos salidas: la primera es aceptarse y la segunda es con el resto. Hay gente que pasa años sin poder aceptarse y esto traba todo. Porque si no te podes entender a vos mismo qué le va a pasar a los otros si vos todavía no sabes quién sos". Además, agregó: "Cuando encontré esa palabra ('bisexual'), en mi adolescencia, era una novedad. Me resultaba un término medio porque yo hasta ese momento no sabía que te podían gustar los varones y las mujeres. Y aunque yo ya sabía que era gay lo vi como una manera de sobrevivir, de poder decir que también me gustaban las chicas".

Cabe destacar que en la novela, las canciones y su perfil de cantautor se entrelazan con las aventuras y desventuras con las que se va encontrando. Durante este año, Lichi estuvo girando y agotando localidades por todo el país y alrededores, ya sea en formato acústico e íntimo o con su banda de músicos, en una gira que lo llevó por varias provincias argentinas y hasta a Uruguay, incluido un show en Rafaela en el pasado abril.

En todas las librerías de la ciudad o en cualquier otra de toda la Argentina ya puede conseguirse la novela. También en formato digital en la web de Penguin Random House.