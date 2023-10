Ford Maverick híbrida, una propuesta única

Ford fue la primera automotriz en lanzar una pick-up electrificada en Argentina en 2022: la F-150 Híbrida. Este año, la automotriz redobló la apuesta al lanzar la primera pick-up compacta electrificada: la Maverick Híbrida que ya está en los concesionarios Ford del país.

Lanzada en mayo, la Maverick Híbrida continúa siendo una opción exclusiva en el mercado, combinando atributos que normalmente no se encuentran en un mismo vehículo: altas prestaciones, bajo consumo de combustible y una gran autonomía, el confort y comodidad de un SUV y la versatilidad de una pick-up Raza Fuerte.

Ford destaca 5 motivos por los cuales la Nueva Maverick Híbrida es una propuesta única en el mercado:

1. Prestaciones: La tecnología Híbrida de Ford hace de la Nueva Maverick Híbrida una pick-up con un nivel de prestaciones destacado. Sus dos motores, uno naftero de 2.5L ciclo Atkinson y otro eléctrico, generan una potencia combinada de 194 CV y ​​trabajan solos o en conjunto para ofrecer las mejores prestaciones y rendimiento.

2. Economía y autonomía: Incluso con un peso de 1.781 kg en orden de marcha (incluido el conductor), la Maverick Híbrida consigue ser más económica que muchos vehículos más pequeños. Con un tanque de combustible con capacidad para 57 litros, su autonomía puede superar los 800 km.

3. Comodidad, versatilidad y silencio: El tamaño de la camioneta, con una longitud de 5.072 mm y una distancia entre ejes de 3.076 mm (siendo ambas las más grandes de la categoría), garantiza un amplio espacio interior para cinco adultos.

4. Dinámica de manejo: Con 5 modos de conducción disponibles, la Maverick Híbrida sorprende por su facilidad de maniobra y agilidad, combinando la dinámica de manejo de un SUV con la versatilidad y robustez de producto Ford.

5. No es necesario recargar en el tomacorriente: A diferencia de los autos puramente eléctricos, la nueva Maverick Híbrida cuenta con una batería de iones de litio que se recarga en forma automática mediante el motor de combustión y el sistema de freno regenerativo por lo que no requiere de infraestructura de carga.