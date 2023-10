Sensaciones y sentimientos

WHATSAPP SIN CULPA



Por Hugo Borgna

El mérito de la aceptación masiva no es total para esta aplicación que recibe aplausos (siempre que las manos no estén operando). Tuvo la decisiva colaboración -no del todo desinteresada- del servicio E mail -con nuestras palabras Correo Electrónico- ese que algunos, habitados de imaginación simpática, definían como “Emilio”.

El Correo tuvo majestad en un territorio todavía no delimitado dentro de lo que es comunicación. Una verdadera catarata de información, saludos, avisos, saludos, chistes y muchos saludos más partían diariamente de cada máquina con la mejor intención de marcar presencia en la computadora de amigos y o socios de emprendimientos varios.

Hubo quienes quisieron reglamentar de hecho el servicio amenazando a sus contactos con “cortarlos” ya que, decían, lo usaban para trabajar y no era “justo” que tuvieran que limpiar de correos intrascendentes su memoria y, en forma diaria, para operar normalmente. Por mucho tiempo no hubo límites para el reenvío y los entusiastas de la comunicación, aunque no le interesaran a algunos, igual dirigían a todos sus contactos los correos recibidos.

Pero todo eso fue durante el momento anterior al WhatsApp.

Durante la época de los correos había que instalarse frente a una computadora. El rey era rey, y el servicio un servidor. Cuando llegó el WhatsApp el empleado se disfrazó de solo pequeño adminículo y pasó a ser monarca. Ahora debía ser alimentado como buen teléfono celular que se precie. Convenció a todos de la indispensabilidad de su servicio.

Hace mucho más que enviar fotos, documentos, recordatorios y saludos y no por eso cobra horas extras. Como justificación de su prudencia, incorpora mecanismos para no sea interrumpida sonoramente la concentración en la tarea comunicacional de cada amo.

Igual que los correos, habilita la llegada de los saludos. No tantos, ya que hay un límite automático de cinco destinatarios. Como muchos “msjs” tienen una longitud mayor que los antiguos correos, permite ahora entrar a la cuestión principal: preguntarnos si existe una ética en el uso de la inocente aplicación ¿Nos estamos comportando con respeto hacia nuestros contactos?

Cuando se emiten saludos en forma de video o de bien poblado texto, las memorias, por buena voluntad que pongan, no estiran el tiempo real, por lo que los receptores deben optar por cuál abrir primero, y en qué momento. Por lo demás, saben que deben leer completo cada mensaje.

Una primera situación es decidir si “queda mal” no contestar inmediatamente lo recibido y, profundizando, si no hacerlo es una falta de respeto. En estos casos existen alternativas: la básica de responder “al toque”, de hacerlo más tarde, o de no contestar para luego marcar presencia con quien ha enviado mandando un nuevo mensaje.

Es recomendable, cuando se ha recibido antes el mismo mensaje por el mismo u otros contactos, no hacérselo notar sonoramente como si eso fuera un pecado. O bien puede dejarse pasar, contestando inmediatamente con la escueta y eficaz respuesta “¡qué interesante!”.

Situación especial es la de los videos de 5 minutos o más, cuando el tiempo de verlos seguidamente es muchas veces imposible. Quien los ha enviado, debe tener la suficiente paciencia para esperar respuesta y, si no la recibe, sabrá que el contacto ha tomado conocimiento del mensaje y que, si no ha respondido, comprender que participa del contenido y no tiene nada nuevo que decir. Está permitido entonces espiar mirando si han aparecido tildes azules.

Notando ahora que es posible que durante este período hayan llegado mensajes a muchos teléfonos, damos por terminado este texto. Saludos atentos a remitentes y remitidos.