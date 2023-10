Boca le ganó por penales a Talleres y pasó a semis

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Boca, que tuvo para ganarlo en los 90 minutos, pero falló en los metros finales, avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar en la definición por penales por 4 a 1 a Talleres en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se enfrentará a Estudiantes de La Plata en las semifinales.

El equipo dirigido por Jorge Almirón estuvo muy preciso desde el punto penal, que por primera vez no tuvo a Sergio Romero como la gran figura, con los remates de Darío Benedetto, Nicolás Figal, Edinson Cavani y Valentín Barco para pasar de ronda. Para Talleres fallaron Nahuel Bustos y Gastón Benavidez, ambos tiros por encima del travesaño.

A los 21 minutos, Juan Portillo escapó de la marca por la izquierda del campo y llegó hasta el final para tirar un centro largo para la llegada de Diego Ortegoza por el centro del área, quien le pifió al remate, pero Benavídez apareció solo por detrás de todos y puso el 1 a 0.

En el inicio de la segunda etapa, Edinson Cavani estaba por recibir una pelota larga desde la mitad de la cancha, pero cuando la tenía controlada, el lateral Juan Portillo lo chocó por atrás y el árbitro Fernando Echenique no dudó: penal para Boca. El uruguayo decretó el empate con mucha categoría.



Talleres 1 (1) - Boca 1 (4)



Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

Árbitro: Fernando Echenique.



Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Rodríguez, Lucas Juárez, Juan Portillo; Diego Ortegoza, Rodrigo Villagra; Nicolás Vallejo, Rodrigo Garro, Valentín Depietri; Bruno Barticciotto. DT: Javier Gandolfi.



Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.



Goles: PT 22m Gastón Benavídez (T) y ST 12m Edinson Cavani -penal- (B).



Cambios: ST en el inicio Diego Barrera por Depietri (T); 20m Kevin Mantilla por Suárez (T); 26m Nahuel Bustos por Barticciotto (T); 27m Luis Miguel Angulo por Vallejo (T); 29m Ezequiel Bullaude por E. Fernández (B); 37m Darío Benedetto por Merentiel (B); 40m Matías Gómez por Ortegoza (T).



Penales convertidos de Talleres: Diego Barrera. Penales no concretados de Talleres: Nahuel Bustos (erró) y Gastón Benavídez (erró).

Penales convertidos de Boca: Darío Benedetto, Nicolás Figal, Edinson Cavani y Valentín Barco.