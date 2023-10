Massa adelantó que tendría un rol importante Lavagna

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El candidato presidencial Sergio Massa, de Unión por la Patria, anunció que si gana las elecciones, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, "va a tener mucho que ver" con su gobierno.

"Desde el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver (con mi gobierno)", reveló el actual ministro de Economía.

En una entrevista exclusiva que brindó junto a su esposa Malena Galmarini para "La Noche de Mirtha" en Canal 13, el ministro de Economía le respondió a la periodista María Julia Oliván sobre el lugar que tendría Lavagna en un hipotético Gobierno conducido por él.

Además, ante otra pregunta de Oliván sobre la continuidad o no de integrantes del actual Gabinete, el candidato oficialista señaló que "hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero", aseveró.

De todos modos, aclaró que no anunciará "ningún cargo hasta después del 22 de octubre", una vez que transcurran las elecciones generales y se sepa si seguirá en carrera hacia el balotaje.

En otro orden, se refirió al escándalo por los viajes suntuosos del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, a quien le pidieron su renuncia de forma inmediata cuando tomaron estado público fotos y videos en Marbella junto a una modelo argentina.

"(Con Insaurralde) tenía una relación personal de trabajo y social buena. Fue gravísimo lo que pasó. El hecho de que renunciara el mismo día demuestra la gravedad. Ese mismo día yo hablé con el gobernador y le pedí la renuncia", recordó.

"Si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras acciones y de nuestra palabra. Por eso pedí su renuncia como funcionario y como candidato", agregó Massa.

Y comparó la actitud que él tuvo con la que manifestó la candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, con el diputado nacional Gerardo Milman, del PRO, quien es investigado por su presunta implicación en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y posterior encubrimiento.

"No somos todos lo mismo. Yo pedí en 24 horas la renuncia de Insaurralde. Bullrich nunca pidió la renuncia de Gerardo Milman, involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Después aparece borrando las pruebas de los celulares", comentó.

Y sumó que "(Javier) Milei tampoco le pidió la renuncia al señor que promovió las ideas del genocidio para el sistema educativo".

Se refería a Martín Krause, quien era señalado como futuro secretario de Educación de La Libertad Avanza, quien llegó a decir que "si la Gestapo hubiera sido argentina habría matado a muchos menos judíos".

En tanto, el ministro de Economía también recordó que Pepín Rodríguez Simón, el ex operador judicial de Mauricio Macri, "hace más de 1.000 días está prófugo de la Justicia argentina".

Massa aseguró que van a ganar las elecciones y que el próximo domingo, si no lo logra, "vamos a ir a la segunda vuelta y vamos a ganar en la segunda vuelta".

"Ayer -por el sábado- lo que vimos fue la demostración de la debilidad. Los que quisieron ayudar a Patricia (Bullrich) poniendo a Melconian (Carlos) y después explotan los audios, y yendo a buscar a Horacio (Rodríguez Larreta) después de las cosas que se dijeron, que se denunciaron, lo único que hicieron fue debilitarla", señaló.

Massa indicó que, si es presidente, va a formar un "Gobierno de unidad nacional convocando a radicales, socialistas, del PRO, y además sectores del mundo del trabajo y mundo empresario".

Sus "pilares" para su eventual gestión son la "producción para la exportación; el trabajo bien pago, y educación como construcción de capital humano y recuperación del valor de conocimiento en nuestras sociedades".