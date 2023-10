Yo, elijo creer.

Se terminó la temporada regular de la Primera Nacional para Atlético de Rafaela y lejos de armar los bolsos para las vacaciones, como ocurriera en los últimos dos años, todavía quedan historias –al menos una- por contar. Elijo creer.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán lograron los objetivos propuestos: Reducido y Copa Argentina 2024. Ayer, con el punto rescatado ante Chacarita (lo perdía y con muy poco lo empató) finalizó quinto en la zona B y ahora definirá de local en octavos de final del Reducido, instancia que será a partido único.



Miremos todo el bosque, más allá de lo ocurrido en las últimas presentaciones. La temporada fue regular, y se mantuvo de principio a fin dentro de los puestos de reducido. Así lo indican los números. El 51,96 % de los puntos que hubo en juego. La Crema ganó 14, empató 11 y perdió 9. De visitante supo tener grandes rendimientos, con 'alto vuelo'.



Más allá de la ‘frialdad’ de los datos, analicemos el rendimiento. Lo de ayer, como en Santiago del Estero o también en Alberdi con Chaco, no fue bueno. No nos “engañemos”.

Bueno fue lo realizado con el Deportivo Maipú, en Mar del Plata ante Aldosivi, acá y en el Centenario ante Quilmes; en Caballito vs Ferro Carril Oeste. En Córdoba con Racing. Los propios cruces con derrota ante Independiente Rivadavia, en Alberdi fue superior el rival, en Mendoza tuvo ayuda. El partido ‘chivo’ ante Atlanta o con For Ever allá. El triunfazo en el Sur ante Deportivo Madryn para destrabar una seguidilla de tres empates seguidos. Elijo creer.



¿Señales? Señales. Muestras de un equipo con ideas e intenciones claras. Actitud para competir en una categoría donde nadie te regala nada, o al menos por estos lados... “Siento que tenemos un equipo, un plantel corto, pero competitivo”, se cansó de repetir una y otra vez Ezequiel Medrán. Momentos, y vaya si los supo aprovechar. Y Atlético es eso, un equipo competitivo, preparado para dar batalla, con altibajos y un objetivo bien claro: el ascenso.



Este lunes se jugará la última fecha de la zona A y el conjunto rafaelino conocerá a su rival de octavos, el primer cruce del reducido. Será a partido único (cuartos y semifinal es ida y vuelta, más la final) ante el equipo que termine en la quinta posición.



Atlético de Rafaela tuvo su bajón futbolístico, culminando la primera rueda, y lo volvió a tener en el final de la temporada. Habrá una semana de receso y le vendrá bien, para barajar y dar de nuevo. De aquel cierre se supo recomponer. Y ahora, ya sin margen ni tiempo para las especulaciones tiene seis finales que lo separan de la Primera División. De no cruzarse en el camino con algún Barraza, todo es posible... Así dio muestras a lo largo de las 34 fechas.

Yo, elijo creer.