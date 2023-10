Atlético igualó con "Chaca", le amargó la existencia y definirá octavos en casa

Atlético de Rafaela sabía que con el empate le alcanzaba para definir en el primer cruce del reducido, a partido único, como local. Chacarita necesitaba de una victoria para no depender de nadie y quedarse con la zona B. En la espléndida tarde de domingo, en el día de la madre, la ‘Crema’ y el ‘Funebrero’ igualaron 1 a 1 en el Monumental de barrio Alberdi, juego correspondiente a la fecha 34, última, de la fase regular de la temporada 2023 de la Primera Nacional.



Así, el elenco de Ezequiel Medrán logró su cometido y ahora espera por conocer a su rival de octavos de final, que son varios los ‘candidatos’ a ocupar el quinto puesto de la zona A.



Los de San Martín abrieron el marcador por intermedio de Luciano Giménez, cuando se jugaban 20 minutos de la primera parte y luego de un error defensivo albiceleste. En el complemento, a los 9 minutos, apareció Claudio Bieler, el goleador histórico que tiene Atlético, para poner el empate con un golazo de tiro libre. Fue su gol Nº 61 en el elenco rafaelino.



En los primeros 45 minutos se vio un Atlético ‘abatido’, con pocas ideas y sin claridad. Enfrente, el mejor de la temporada, sin dudas. Pero la ‘Crema’ no fue el equipo que supo ser en presentaciones anteriores, previo a aquel partido en Mendoza ante Independiente Rivadavia, donde empezó la caída futbolística, actitudinal.



Son instancias decisivas y el margen de error es cero. Ayer el conjunto albiceleste mostró una imagen en el primer tiempo y mejoró, algo en el complemento, pero lejos estuvo de generar alguna situación clara en el arco rival. Sólo el tiro libre del Taca.



EL TRÁMITE DEL ENCUENTRO



A los 7 minutos avisó la visita, con un remate de Exequiel Beltramone que se fue apenas ancho. La respuesta no tardó en llegar y apenas un minuto después, Torres que se metió con pelota dominada por la izquierda definió cruzado y mal.



Y luego vino el gol. De un saque lateral y la desatención de los centrales albicelestes que le permitieron recibir a Giménez, quien no perdonó.



El resto del tiempo, más de lo mismo. Imprecisiones en el local y un Funebrero que se dedicó a dejar correr los minutos y apostó a la contra. Un cabezazo de Bravo que contuvo fácil Correra y un remate de Matías Rodríguez que Marcos Peano desvió de gran manera.



El inicio del complemento fue todo para el local, que fue por ese empate que tanto necesitaba. Cuando lo consiguió, pareció conformarse…

A los 9 minutos, Claudio Bieler marcó de tiro libre el 1 a 1. Luego, fue todo de Chacarita, que por necesidades y urgencias, fue por la victoria.

A los 18, un tapadón de Peano, que con su rostro evitó el segundo de la visita en una pelota que quedó ‘viva’ en el área chica. En 44, cuando Atlético ya jugaba con uno menos por la lesión de Nicolás Delgadillo (podría ser un desgarro), tuvo un cabezazo Rasic, que se fue besando el palo.

Ya en tiempo cumplido, Nazareno Arasa le mostró la segunda amarilla a Andrés Zanini, tras una dura infracción a Fúnez, y se ganó la roja.



La “Crema” no tuvo demasiados argumentos en ofensiva, se mostró endeble en el medio campo y defensivamente ya no tiene la firmeza de antes.

Sea cual sea el rival de octavos, Atlético de Rafaela deberá mostrar su mejor versión, esa que supo colocarlo como uno de los serios candidatos de la zona B, e incluso le permitió durante toda la temporada, gracias a esas buenas actuaciones (porque cuando le fue mal perdió) mantenerse en puesto de reducido.

Se vienen unos días de descanso. El reducido por el segundo ascenso comenzará el último fin de semana de octubre y todos por barrio Alberdi, tienen la ilusión intacta.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 11-Federico Torres, 8-Matías Fissore, 5-Facundo Soloa y 7-Manuel Ignacio Lago; 10-Alex Luna; 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Gastón Tellechea, 14-Matías Olguín y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



CHACARITA: 1-Cristian Correa; 4-Juan Cruz González, 6-Enzo Lettieri, 2-Andrés Zanini y 3-Franco Quiróz; 8-Exequiel Beltramone, 5-Nicolás Gómez, 10-Claudio Pombo y 11-Nicolás Cháves; 7-Matías Rodríguez; 9-Luciano Giménez. Suplentes: 12-Federico Losas, 16-Federico Laurelli, 13-Iván Cardozo, 14-Tobías Fernández, 20-Franco Pulicastro, 15-Julián Domke,17-Axel Guerra. DT: Aníbal Biggeri. DT: Aníbal Biggeri.



Gol en el primer tiempo: 20m Luciano Giménez (CH).

Gol en el segundo tiempo: 9m Claudio Bieler (AR).



Incidencias ST: a los 39m salió lesionado Nicolás Delgadillo (AR) y Atlético ya no tenía cambios. A los 50m expulsado por doble amarilla Andrés Zanini (CH).



Cambios: ST Inicio: 15-Matías Valdivia x Matías Fissore (AR), 21m 17-Nicolás Laméndola x Torres y 18-Nicolás Delgadillo x Luna (AR), 28m 16-Thobías Arévalo x Facundo Soloa (AR) y 19-Nazareno Fúnez x Lago (AR), 32m 19-Federico Rasic x Cháves (CH), 43m 18-Valentín Chocobar x Quiróz (CH),



Amarillas: Matías Valdivia (AR); Andrés Zanini, Nicolás Gómez, Claudio Pombo (CH).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistentes: Miguel Savorini y Diego Martín.

Cuarto árbitro: Fernando Reckers.