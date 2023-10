Sakr analizó la crisis de la salud privada

Al igual que en todos los sectores, y a raíz de esta imparable inflación que vivimos los argentinos, la salud privada está atravesando una dura crisis. Es que el congelamiento de cuotas de obras sociales y prepagas repercute en la no actualización de sus honorarios y que la situación es insostenible, ya que en muchos casos los profesionales no llegan ni a cubrir los costos de las consultas. Además, los pagos difieren en más de un 100% en lo recomendado por los colegios, y se abonan a 60 o 90 días a un ritmo de inflación promedio que supera el 10% mensual.

Con respecto a la situación en Rafaela y la zona, Diego Sakr, quién es miembro directivo de la Asociación Médica del departamento Castellanos, dentro de la Federación Médica, dio a conocer duras confesiones respecto a los inconvenientes que sufren los médicos con las mutuales. "Días atrás hubo una reunión en Santa Fe entre todos los representantes de los departamentos de la provincia para discutir la situación del sistema de salud en general y la realidad económica que estamos viviendo los profesionales. Esto que le está pasando a la comunidad médica no es ajena a la realidad que le pasa a todos los ciudadanos. No solo los médicos estamos en crisis, sino también los ciudadanos argentinos están atravesando una situación económica crítica, en donde hay una profunda escases de recursos y básicamente, el honorario médico tiene una particularidad y es que los médicos no gozamos de las instancias de la paritaria. No tenemos un gremio con personería jurídica como lo tienen otros trabajadores formales, con lo cuál estamos subordinados a lo que el sistema de salud paga y decide pagar unilateralmente. Y más en estos últimos años, donde además el Estado nacional decide cuánto el financiador nos puede aumentar. Esto ha generado que de manera acumulativa el honorario del médico se haya pauperrizado. Y cuando lo hablamos en número, para que la comunidad lo entienda, podemos decir que hoy un médico cobra, en promedio, entre 2 mil y 2.500 pesos una consulta, o sea, medio kilo de helado. Y cuando el médico tiene que descontar los impuestos y los gastos, te queda casi el 50%, con lo cuál hoy un médico lleva a su bolsillo un cuarto kilo de helado de una consulta. Si hoy un médico tiene que jubilarse, lo haría con 120.000 pesos y el 20% de los médicos en este momento no se pueden pagar la jubilación. Entiendo que las prepagas son una unidad de negocio, que me parece perfecto porque el rol de la prepaga es muy importante, pero la realidad es esta. El médico, hoy, no puede sostener una consulta y no puede sostener su consultorio".



CONSULTORIOS CERRADOS

A continuación, el médico relató que "en Rafaela ya hay varios centros médicos que se han cerrado porque no lo pueden mantener. Hay médicos que cobran menos que sus secretarias, entonces en la reunión que realizamos definimos cosas elementales. La primera es que nosotros como médicos compartimos la idea en que no se le debe cobrar un plus al paciente, algo que está implícito en la práctica médica, pero debemos definir qué es plus, y esto ha quedado claro en la reunión que hicimos de la federación médica. Lo primero es que es un honorario médico y ético. ¿cuánto tendría que cobrar un médico por la responsabilidad que asume? Responsabilidad que por otro lado la comunidad asume y aplaudió durante la pandemia, y pudimos visualizar cuál es el rol del médico en la sociedad. Ahora, ese nivel de responsabilidad, ¿qué implica cobrar como honorario? ¿un cuarto de helado? Creemos que no. Entonces, la primera definición es que se trata de un honorario ético, y lo define el Colegio de Médicos, como lo hizo históricamente, y es un ente estatal, no privado. Por eso entendemos que todo lo que está por encima de ese honorario, es plus. Pero sucede que ahora, un honorario ético, está en 7 mil pesos cuando las obras sociales y prepagas pretenden pagarnos entre 2 mil y 2.500 pesos una consulta, en el mejor de los casos. Entonces, esto no se sostiene más, porque atenta contra la sustentabilidad del sistema. Hoy hay médicos que están dejando de atender, directamente, por obras sociales y que se bajan de las cartillas, y pasan a cobrar de manera particular. Esto es un poco lo que se definió, además de defender y respaldar todos los médicos médicos en sus consultorios, y no admitir bajo ningún tipo de vista las presiones que pueda ejercer el sistema prepago o el sistema de la obra social sobre el trabajo del médico".



¿COMO CONTINUAR?

Por último, Sakr finalizó su crudo y doloroso relato manifestando, con vistas a lo que se viene, que "primero, la comunicación a todos los sistemas de obras sociales y prepagas, donde nosotros vamos a aceptar para el trabajo dicho valor, que es el honorario ético, y queda, a criterio de cada médico en su consultorio, cómo va a seguir de aquí en adelante, si aceptan seguir trabajando por el sistema prepago o no. También es cierto que hay pacientes que no pueden acceder al médico de manera particular, entonces también hay algo que la comunidad debe saber es que el sistema privado terminan subsidiando el rol del Estado. Uno podría decirle al paciente, simplemente, que lo lamento mucho pero que va a tener que ir a realizar la consulta al hospital, algo que jamás hice en 25 años de ejercicio profesional y que tampoco han realizado mis colegas. El médico lo absorbe y lo atiende como puede, pero tampoco podemos cumplir el rol del Estado o del gobierno, que fue quién nos puso en esta situación. Ya no podemos más. De hecho, el presidente de nuestra Asociación Médica, tuvo que cerrar su consultorio después de más de 20 años , siendo que se trata de un profesional que tiene 3 especialidades, un doctorado en medicina. Y siendo una persona de élite, no pudo sostener su lugar de trabajo. Son datos objetivos, ya no podemos hacer más la vista gorda, lamentamos la situación por el paciente, fundamentalmente, pero tampoco podemos poner sobre nuestras espaldas la situación en general. Y esto está pasando en todo el país, estamos frente a una implosión del sistema de salud, está quebrado, la demanda infinita pero el recurso es finito, y es tan grave y preocupante la situación que en el segundo debate presidencial, la salud no ocupó ningún espacio. Lamentamos que este tema no esté en la agenda política y no tenga solución".