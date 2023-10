Le robaban y amenazaron con incendiarle su casa

En la madrugada de ayer, personal de Subcomisaría 1ª, fue comisionado por la Central de Emergencias 911, a calle España al 2800 -barrio Mons. Zazpe- debido a la presencia de sujetos cortando cables.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, divisaron a dos individuos corriendo, pero ante la voz de alto, depusieron su actitud. Luego de realizarles un chequeo palpáreo, corroboraron que no llevaban consigo ningún elemento peligroso.

Acto seguido dialogaron con el vecino que solicitó la presencia policial, dando cuenta éste que había visto a esas personas cortando cables de la farola de luz del frente de su casa, y que no es la primera vez que los ve en esa situación.

Además, contó que cuando los sorprendió en flagrancia, les pidió que se retiraran, pero éstos lejos de intimidarse, lo amenazaron con “prender fuego a su casa y robarle sus pertenencias”, si no los dejaba tranquilos.

En conocimiento de la situación, la Fiscal en turno ordenó que a ambos individuos se los notifique por los delitos de “amenazas” y “robo en grado de tentativa”, investigación que transitarán en estado de libertad.



LLEVABA UNA

RUEDA ROBADA

En la mañana de ayer, personal de Comisaría 1a. efectuaba recorridas en prevención de ilícitos y contravenciones; cuando divisó a un sujeto que se movilizaba en bicicleta, llevando una cubierta de auto por Av. Italia hacia el norte.

Lo interceptaron y constataron que se trataba de un individuo de 22 años, que manifestó a viva voz haber sustraído esa rueda desde un automóvil que estaba estacionado frente a la Plaza Sarmiento. Dieron aviso del suceso a la Fiscal en turno, quien ordenó el secuestro del elemento, y que el causante sea notificado en estado de libertad.



OCASIONABA

DISTURBIOS

El sábado, personal de Comisaría 3a. de Sunchales, fue comisionado al predio del Club Unión, por un sujeto ocasionando molestias.

En el lugar identificaron a un sujeto de 38 años, en evidente estado de ebriedad. Lo trasladaron a sede policial, y comisionaron una unidad sanitaria del servicio SIES 107, que lo asistió. Posteriormente dieron conocimiento de la situación a la Fiscal en turno, quien ordenó que se lo notifique de la causa, y que finalizadas las actuaciones recupere su libertad.