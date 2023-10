Bullrich sale a comerse la cancha en la última semana

Desde Santa Fe. - Con el anuncio, un poco tardío si las circunstancias así lo ameritaban, de la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete en caso de ganar la Presidencia, Patricia Bullrich a una semana de las elecciones sale a asegurarse un lugar en el balotaje, seguramente advertida por sus laderos de campaña del crecimiento de Schiaretti, pues la más mínima noción de sentido común indica que un candidato del oficialismo – acá y en cualquier país del mundo – con este estado de cosas no tendría chances alguna de llegar a algo. A menos que “Pato” vaya por el triunfo en primera vuelta.

Mientras tanto en el Estado subnacional Santa Fe, su próximo Gobernador Maximiliano Pullaro evita confirmar los nombres del futuro gabinete de ministros que publica la prensa, a sabiendas que la mayoría – por no decir todos - serán los apuntados periodísticamente; legítima decisión de quien espera que sucedan las elecciones del domingo que viene por un lado, y la legislatura le aprueba las reformas a las Ley de Ministerios para mostrar a sus ahora 11 ministros (y/o Secretarios de Estado) flanqueándolo en conferencia de prensa.

Por lo pronto enviará a su designado ministro de la Producción (o como se llamare esa cartera) Gustavo Puccini a Kuwait junto a la delegación santafesina cordobesa encabezada por los mandatarios de ambas Provincias, a los fines de seguir gestionando créditos para infraestructura. Perotti había invitado a Pullaro, pero éste delegó su representación en la vicegobernadora electa Gisela Scaglia y el ex ministro de economía de Miguel Lifschitz Gonzalo Saglione junto a Puccini.

Precisamente Gonzalo Saglione será una figura de gran apoyo a la gestión de Pullaro – y de su ministro de Economía Pablo Olivares – en lo relacionado con proyectos de financiamiento externo y relaciones con todos los organismos internacionales y el CFI. Saglione participó activamente en los créditos para la autovía ruta 19, los 3 acueductos, el proyecto de defensa costera de Cayastá y Ruinas de Santa Fe la Vieja, pavimentaciones de varias rutas, construcción de varias escuelas entre otros aspectos.



PUCCINI: EL PUNTAL PRODUCTIVO

DE LA NUEVA GESTIÓN

A todo esto, se supo que dos mujeres que estuvieron en la gestión de Miguel Lifschitz volverán al ruedo (una de ellas es actualmente diputada provincial) dentro de la mega cartera de Puccini, quien como ya se sabe absorberá a la EPE, Enerfé y energías renovables, áreas que quizás estén al mando de una de estas dos ex funcionarias.

Gustavo Puccini, con experiencia en el sector privado en el área comercial de Molinos Río de Plata, fue secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de la provincia cuando estuvo a cargo de Maximiliano Pullaro, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, es uno de los hombres, junto a Juan Cruz Cándido, Luis Persello y Daniel Dilena de la denominada “mesa chica desde siempre” de Pullaro, y atendrá la principal ventanilla de lo que será la infraestructura y conectividad productiva, gestionando la electricidad, caminos, conectividad, rutas, infraestructura alrededor de los puertos, aeropuertos y demás elementos que forman parte del “entramado productivo” de la Provincia.



PULLARO NO QUIERE UN

ARRANQUE PROBLEMÁTICO

Finalmente, Maximiliano Pullaro utilizó su cintura de ex boxeador para evitar un conflicto con el socialismo, y decidió que Medio Ambiente continúe como Ministerio, en este caso a cargo del actual diputado nacional y Secretario General del PS Enrique Estévez, de tal manera que serán once los ministerios. Otra socialista, Susana Rueda, estará a cargo del Ministerio de Cultura, completándose de esta manera la grilla “periodística” de ministros, con la incógnita aún del Ministerio de Gobierno, toda vez que el senador radical por San Cristóbal Felipe Michlig insiste en responder como una letanía: “soy senador reelecto”, cuando se le pregunta por ese cargo ministerial.

Los aliados radicales como José Corral, el PDP, Encuentro Republicano Federal entre otros, siguen manteniendo conversaciones con Pullaro (generalmente en el bloque de Diputados ó el Hotel de calle San Jerónimo donde se hospeda en esta capital) a los fines de “cerrar” los innumerables cargos políticos – que el gobernador electo quiere reducir a lo mínimo indispensable a tono con los tiempos sociales que deberá enfrentar - que contiene una gestión de gobierno.

Inexistente feriado extra largo de por medio para los candidatos, el domingo 22 se develará la gran enigma: ¿habrá Presidente de la Nación en primera vuelta?. La numerología no estaría diciendo eso pero; ¿quién está en condiciones de predecir el comportamiento de una sociedad que, como identificó el encuestador Jorge Giaccobe en su “nuble de palabras”, exhibe como principal sentimiento “tristeza”?.