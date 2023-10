9 de Julio tendrá que ganar y esperar otros resultados

Luego de la victoria lograda el viernes ante Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0, 9 de Julio disfrutó del fin de semana libre y estuvo atento a los resultados del fin de semana para ver cómo pueden ser sus chances en la jornada final (29 de octubre), pensando en la clasificación.

La holgada victoria de San Martín de Formosa ante Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 0 (con dos goles de Hugo González, uno de penal, y el otro de Rodrigo González), determinó que el elenco de Maximiliano Barbero no dependa de si mismo. Tendrá que ganarle a Sol de América de visitante y esperar que no ganen San Martín o bien Boca Unidos. Si los dos empatan sus partidos y gana el "9", se daría un triple empate por dos puestos en la próxima etapa.

Además, no se definió el descenso. El sábado empataron 2 a 2 Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte, y ayer Juventud Antoniana de Salta le ganó a Central Norte por 3 a 1 en el clásico salteño, con goles de Burgos, Burruchaga y Perillo, mientras que Gómez anotó para el Cuervo.

Las posiciones quedaron así: Gimnasia y Tiro 59; Central Norte 49; Boca Unidos y San Martín 43; Sol de América 42; 9 de Julio 41; Sarmiento 38; Crucero del Norte 33; Juventud Antoniana 31.

En la última fecha jugarán: Crucero del Norte vs. San Martín; Juventud Antoniana vs. Sarmiento; Boca Unidos vs. Central Norte y Sol de América vs. 9 de Julio. Libre: Gimnasia y Tiro.