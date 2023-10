Unión perdió, también Gimnasia

Unión de Sunchales cayó este domingo en Villa Ramallo frente al local Defensores por 2 a 0 y no pudo aliviar su panorama de cara a la permanencia en el Federal A, pero de igual modo depende de si mismo para quedarse en la categoría. El Bicho Verde sufrió dos goles de penal sancionados por el árbitro Juan Ignacio Nebbieti, de Río Colorado, en el segundo tiempo, a los 4' el primero convertido por Marcos Machado y el segundo a los 32' por Lucas Chacana. Además, el elenco dirigido por Marcelo Milanese sufrió dos expulsiones en el complemento, a los 29' de Manuel Vargas y a las 39' la del goleador Adrián Rodriguez.

De todos modos, dentro de esa tarde sin sumatoria propia, Unión tuvo la buena noticia de la caída de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en Lincoln ante El Linqueño por 1 a 0, con gol de Gabriel Serrano. Esto determina que los sunchalenses si le ganan el 29 de octubre al DEPRO, mantendrán su lugar en el torneo en 2024.

Los otros dos encuentros de la penúltima fecha de la Zona 3 fueron: DEPRO 4 - Douglas Haig 0 y Sportivo Las Parejas 4 - Independiente de Chivilcoy 1.

Posiciones: Douglas Haig 66 puntos; Independiente 49; Sp. Belgrano 47; Sp. Las Parejas 44; El Linqueño 43; DEPRO 40; Defensores VR 35; Unión 34 y Gimnasia 33.

Próxima fecha (última): Gimnasia vs. Sp. Las Parejas; Douglas Haig vs. El Linqueño; Unión vs. DEPRO y Sp. Belgrano vs. Defensores VR. Libre: Independiente.