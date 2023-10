Fixture del Regional Amateur

Este fin de semana se conoció oficialmente la conformación de zonas y fixture del torneo Regional Amateur 2023 que dará comienzo el 29 de octubre y en el que participarán cinco representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol: Ben Hur, Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado, Peñarol y Libertad de Sunchales en la Región Litoral Sur.

El Lobo estará en la Zona 7 junto a Juventud de Esperanza, Argentino de Franck y 9 de Julio de Arocena.

Por su parte, Sportivo Norte y Peñarol compartirán la Zona 8, con El Quillá y Universidad de Santa Fe, mientras que Ferrocarril del Estado y Libertad de Sunchales fueron incluidos en la Zona 9 junto a San Martín de Carlos Pellegrini y Atlético San Jorge.

Recordemos que el torneo entregará cuatro ascensos al Federal A 2024, jugándose de manera similar a la edición anterior.

A continuación el fixture de las mencionadas Zonas:



ZONA 7

Primera fecha: 9 de Julio de Arocena vs. Ben Hur y Juventud vs. Argentino.

Segunda fecha: Argentino vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Juventud.

Tercera fecha: 9 de Julio vs. Juventud y Argentino vs. Ben Hur.

Cuarta fecha: Ben Hur vs. 9 de Julio y Argentino vs. Juventud.

Quinta fecha: 9 de Julio vs. Argentino y Juventud vs. Ben Hur.

Sexta fecha: Juventud vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Argentino.



ZONA 8

Primera fecha: Sp. Norte vs. Peñarol y El Quillá vs. Universidad.

Segunda fecha: Universidad vs. Sp. Norte y Peñarol vs. El Quillá.

Tercera fecha: Sp. Norte vs. El Quillá y Universidad vs. Peñarol.

Cuarta fecha: Peñarol vs. Sp. Norte y Universidad vs. El Quillá.

Quinta fecha: Sp. Norte vs. Universidad y El Quillá vs. Peñarol.

Sexta fecha: El Quillá vs. Sp. Norte y Peñarol vs. Universidad.



ZONA 9

Primera fecha: Libertad vs. Ferrocarril del Estado y Atlético San Jorge vs. San Martín.

Segunda fecha: San Martín vs. Libertad y Ferro vs. San Jorge.

Tercera fecha: Libertad vs. San Jorge y San Martín vs. Ferro.

Cuarta fecha: Ferro vs. Libertad y San Martín vs. San Jorge.

Quinta fecha: Libertad vs. San Martín y San Jorge vs. Ferro.

Sexta fecha: San Jorge vs. Libertad y Ferro vs. San Martín.