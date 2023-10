Sudáfrica e Inglaterra semifinalistas

Sudáfrica derrotó ayer al local Francia por 29 a 28 en un gran partido y se convirtió en semifinalista del Mundial de Rugby, por lo que el vigente campeón sigue en carrera en su objetivo de mantener la corona. El anfitrión de la cita mundialista comenzó mejor y consiguió su primer try a los cuatro minutos de la mano de Cyril Baille, pero los Springboks rápidamente revirtieron el marcador gracias a Kurt-Lee Arendse y Damian de Allende. Peato Mauvaka igualó el encuentro para Francia, mientras que Cheslin Kolbe anotó el tercer try de Sudáfrica para volver a pasar al frente.

No obstante, Baille volvió a empatar el juego y un penal de Thomas Ramos le permitió al elenco local irse al descanso arriba por 22 a 19.

Ya en la segunda parte, en la que continuó la intensidad del partido, Eben Etzebeth y Handre Pollard llevaron a Sudáfrica a los 29 puntos, al tiempo que Ramos volvió a sumar para Francia para dejarlo a uno con 28, en lo que finalmente fue el resultado decisivo del duelo. De esta forma, Sudáfrica se metió entre los cuatro mejores y se medirá con Inglaterra en las semis, mientras que en la otra llave estarán Los Pumas ante Nueva Zelanda por un lugar en la final.



AJUSTADO

Inglaterra venció con lo justo a Fiji por 30 a 24 en Marsella y se metió en semifinales.El conjunto inglés comenzó con el pie derecho de la mano de su apertura Owen Farrell y sacó una importante ventaja con dos tries de Manu Tuilagi y Joe Marchant. Minutos después, Fiji reaccionó y descontó con un try de Viliame Mata, que con la conversión de Frank Lomani llevó el marcador a 21 a 10.

Ya en la segunda parte, Fiji logró igualar el resultado 24 a 24 para el desconcierto de Inglaterra con tries de Peni Ravai y Vilimoni Botitu. Sin embargo, el conjunto inglés tomó nuevamente la delantera gracias a Owen Farrell y sentenció el partido.