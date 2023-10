Netanyahu anunció que va a "demoler" a Hamás

GAZA - JERUSALÉN, 16 (Reuters). - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió "demoler" a Hamás, mientras su ejército preparaba operaciones terrestres en Gaza para erradicar al grupo militante, cuyo ataque mortal a través de ciudades fronterizas israelíes sorprendió a la nación.

Israel ha instado a los habitantes de Gaza a evacuar el sur, lo que cientos de miles ya han hecho en su enclave controlado por Hamás que alberga a 2,2 millones de personas, aproximadamente la mitad en la ciudad de Gaza.

Dentro de la asediada Gaza, donde las condiciones se están deteriorando y las muertes por ataques aéreos israelíes están aumentando, los civiles dijeron que no tenían a dónde huir y que no estaban seguros en ningún lugar.

Netanyahu convocó por primera vez ayer al gabinete de emergencia ampliado de Israel, que incluye a ex legisladores de la oposición. "Hamás pensó que seríamos demolidos. Somos nosotros quienes demoleremos a Hamás", dijo, añadiendo que la muestra de unidad "envía un mensaje claro a la nación, al enemigo y al mundo".

Israel está llevando a cabo el bombardeo más intenso que Gaza haya visto jamás en respuesta a la muerte de 1.300 personas cuando los combatientes de Hamás arrasaron ciudades israelíes el 7 de octubre. Dispararon a hombres, mujeres, niños y soldados, además de tomar rehenes en el peor ataque contra civiles en la historia de Israel.

El ejército de Israel dijo que 279 de sus soldados habían muerto. Los videos gráficos de los ataques y los informes de los servicios médicos y de emergencia sobre las atrocidades cometidas en las ciudades y kibutzes invadidos, sin duda, profundizaron la sensación de conmoción de los israelíes.

Las autoridades de Gaza dijeron que hasta el momento más de 2.300 personas habían muerto en los ataques de represalia de Israel, una cuarta parte de ellos niños, en tanto que casi 10.000 habían resultado heridos.

El mismo informe señaló que los hospitales se están quedando sin suministros y luchan por hacer frente al flujo de heridos.

El Ministerio de Salud palestino reconoció a primera hora del domingo que 300 personas habían muerto y 800 más habían resultado heridas en Gaza durante las últimas 24 horas.