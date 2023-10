La pérdida de la audición en la tercera edad

La hipoacusia relacionada con la edad es la pérdida gradual de la audición en ambos oídos. Es una de las afecciones más comunes que acompañan al envejecimiento, y actualmente afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas de 65 a 74 años y a casi la mitad de las personas mayores de 75 años. Aún si la persona tuvo buena audición, podría perderla gradualmente a medida que envejece.



Principales síntomas y alertas para detectar la hipoacusia

Experimentar dificultad para escuchar puede tener un impacto significativo en las interacciones diarias y en varios aspectos de la vida. Normalmente comienza con desafíos para conectarse con familiares y amigos, disfrutar del entretenimiento, navegar por las experiencias de compra y participar plenamente en actividades educativas. Tener problemas para oír también puede hacer que sea difícil entender y seguir los consejos de un médico, responder a las advertencias y escuchar teléfonos, timbres y alarmas de humo. Por ello, la pérdida auditiva relacionada con la edad puede hacer que las conversaciones con familiares y amigos sean difíciles de seguir, lo que lleva a sentimientos de frustración y aislamiento.

“Estudios han demostrado una asociación entre la pérdida auditiva no tratada y el deterioro cognitivo, incluido un mayor riesgo de desarrollar afecciones como formas de demencia. Es decir, que las personas con pérdida auditiva tienen más probabilidades de experimentar problemas cognitivos y una tasa más rápida de disminución de la función cognitiva en comparación con aquellos que no la padecen”, explica el Dr. Carlos Alderete, Jefe de servicio del Hospital R. Rossi de la Plata y Coordinador del Centro Platense de Implantes Cocleares y referente de MED-EL. Y agrega que: “Se ha demostrado que tratar la pérdida auditiva ayuda a disminuir el desarrollo de la demencia”.



Otros síntomas que podrían ser causa de hipoacusia en adultos:

Además de una dificultad general para oír, el especialista referente de MED-EL sostiene que existen otros posibles síntomas que pueden aparecer:

Problemas para distinguir tonos más altos, como las voces de los niños o algunos sonidos electrónicos, por ejemplo, los tonos en un teléfono celular o en un auto;

Leer los labios cuando otros hablan;

Subir el volumen de la televisión, la radio o el teléfono a niveles que otros encuentran incómodamente altos;

Dificultad para entender conversaciones en lugares ruidosos, como restaurantes;

El tinnitus, o la percepción de zumbidos, silbidos en los oídos, es común con la pérdida de audición relacionada con la edad. Puede ser un signo de pérdida auditiva subyacente.



Recomendaciones para ayudar a una persona que sufre hipoacusia

Los síntomas de pérdida auditiva pueden surgir gradualmente y muchas veces los familiares desconocen cómo poder acompañar y ayudar a los afectados.

Se empieza por reconocer su condición y ofrecer empatía y apoyo a través de una comunicación efectiva que incluye: hablar con claridad, enfrentarlos y evitar entornos ruidosos. “Lo más importante es animarse a buscar ayuda profesional rápidamente", señala el Dr. Alderete, referente de MED-EL. Y agrega que: “obtener orientación médica inmediata e intervención para problemas de audición es la clave para lograr mejores resultados con el tratamiento y recuperar la independencia en las actividades diarias”.

Para las personas con pérdida auditiva, el médico general o el profesional de atención primaria puede desempeñar un papel fundamental en la detección temprana de la pérdida auditiva, así como remitir al paciente a un especialista en oído, nariz y garganta para una evaluación adicional o a un audiólogo u otro médico de la salud auditiva para una evaluación auditiva integral.



¿Cómo los implantes auditivos pueden ser una solución?

Los implantes auditivos pueden ser una solución eficaz cuando los audífonos tradicionales no proporcionan un beneficio suficiente debido al tipo o la gravedad de la pérdida auditiva. La audición cumple un rol importante en el acceso a la independencia, el entretenimiento y a poder sociabilizar, derechos de los que todos deberían poder gozar sin importar la edad.

"En MED-EL hay un fuerte trabajo de concientización, por eso buscamos brindar las herramientas y conocimientos necesarios para que la pérdida auditiva no sea uno de los factores que altere la calidad de vida de las personas. Los implantes son una solución, incluso en casos de pérdida auditiva relacionada con la edad”, finaliza el médico referente de MED-EL.