H&M se une a Rabanne en su última colaboración de diseño

En consonancia con la estética de fiesta de la colección, la colaboración Rabanne H&M se anunció con un glamoroso evento en París, en la discoteca Silencio. Entre los invitados se encontraban Cher, Elle Fanning, Peggy Gou, Robyn, Irina Shayk, Iris Law, Alton Mason, Jared Leto, Damson Idris, Ashley Graham y Tina Kunakey que lucieron looks clave de la enérgica colección Rabanne H&M. Otros invitados fueron: Amina Muaddi, Tyga, Rianne Van Rompaey, Alexander Edwards, Jade Rabarivelo, Rafael Pavarotti e Issa Perica. Todos ellos pudieron disfrutar en exclusiva un avance de la colección antes de su lanzamiento.

"Los vestidos metalizados de Rabanne son piezas de la historia de la moda reconocibles al instante. Estamos encantados de ofrecer a nuestras clientes una deslumbrante variedad de diseños de Rabanne con esta sensacional colaboración", afirma Ann-Sofie Johansson, jefa de diseño de moda femenina y asesora creativa de H&M. "Como diseñadora, he trabajado con Rabanne durante muchos años.

"Como diseñadora, siempre me ha interesado explorar el hedonismo y el empoderamiento. Me entusiasmó trabajar con H&M en una colección que presentará la energía vanguardista de Rabanne a un público más amplio de una forma democrática", afirma Julien Dossena, director creativo de Rabanne.

La colección Rabanne H&M incluye ropa de mujer, ropa de hombre, zapatos y accesorios, así como una cápsula de decoración H&M Home que complementa la colección de moda.



Acerca de las colaboraciones de diseñadores de H&M

H&M fue uno de los primeros pioneros en el mundo de las colaboraciones de moda, lanzando su serie de colaboraciones con diseñadores con una asociación con el difunto Karl Lagerfeld en noviembre de 2004. Desde entonces, se ha asociado con algunos de los nombres más importantes de la industria, como Versace, Comme des Garçons, Balmain, Maison Margiela, Stella McCartney y, más recientemente, Mugler, para ofrecer colecciones de edición limitada que hacen más accesible la alta costura.