Pasión y compromiso desde la canción

Por Raúl Vigini



María Teresa Corral sigue ocupando su valioso espacio terrenal. Su presencia permanente es como el sol que aunque no se vea, siempre está. Inquieta, sagaz, prestigiosa, ilustre. Que no renuncie al pensamiento diario es una maravillosa noticia que los que conocemos su persona, y por extensión, su obra, no podemos dejar de celebrar.

Desde aquellos tiempos de su tema para niños que cantamos tanto los padres como los abuelos y padrinos, además, que fue el popular Señor Invierno, hasta nuestros días, hay un sinnúmero de sus participaciones en aportes desde su sapiencia y vasta trayectoria donde es una referente para la canción infantil, aunque también para la mirada amplia y objetiva pero de compromiso cultural asumido a lo largo de toda su vida de música.

La actualidad nos remite a un aporte de esta pedagoga de los versos y de las melodías para los más pequeños, que bajo la forma de un libro editado en Ciccus nos permite abordar temas diversos y bien desmenuzados para darnos un panorama analítico de esa veta cultural que la cautivó desde siempre y pudo trascender desde su violín para desandar un camino fructífero como abanderada de un repertorio que defiende desde lo personal y respalda con el MOMUSI (Movimiento de Música para Niños).

En la mencionada publicación se pueden leer capítulos que incluyen canciones de la infancia, literatura infantil y juvenil latinoamericana, música a partir del silencio, polución sonora, música en la escuela, función social del músico, experiencias y realizaciones, entre otros contenidos.

María Teresa Corral sigue brillando porque su trabajo fue siempre alumbrar en vez de deslumbrar. Como debe ser.