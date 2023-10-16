UR V: jefes y subjefes desde 1955
En forma exclusiva, LA OPINION online tuvo acceso a un valioso material informativo, referido a los jefe y subjefe de la Unidad Regional V de Policía, con jurisdicción en todo el departamento Castellanos, desde 1955 al presente.
NOMBRE Y APELLIDO: DESDE
BAUDUCCO MARTIN 17/02/1955
MOSQUERA JOSE 14/10/1955
RAÑA ROBERTO 27/12/1955
GIMENEZ FAUTISMO 12/05/1957
ARRIOLA PEDRO 28/05/1958
MAINARDI GAUDENCIO 26/05/1964
PERRONE TEODORO 07/07/1966
NEGRI VICTOR 04/04/1968
OLIVERO FEDERICO 07/01/1971
SUPERSAXO REINALDO 31/12/1973
LONG EUTELIO 18/01/1975
WILSON ALDO 19/10/1979
NUÑEZ GERARDO 21/01/1981
GOMEZ REINALDO 26/12/1991
ACEBAL SEVERO 06/04/1994
ANDREO RAUL 31/12/1994
SENN ADOLFO 21/12/1995
CACERES BENITO 27/02/1997
VILLARREAL DOMINGO 16/12/1997
FERRERO FERNANDO 02/11/1999
POSTOVIT JUAN AMBROSIO 21/12/1999
HAGEMANN GUILLERMO 20/12/2000
POSTOVIT JUAN AMBROSIO
PALLAVIDINI JORGE CARLOS 14/02/2003
POSTOVIT JUAN AMBROSIO
POSTOVIT JUAN AMBROSIO 19/12/2003
ZEHNDER RAUL ALFREDO 23/12/2003
FORZARE ALEJANDRO RAMON 12/03/2005
JAIME HUGO DANIEL 06/04/2005
LOPEZ OMAR DARIO 18/11/2005
JAIME HUGO DANIEL
RODRIGUEZ RENE CARLOS 21/03/2006
JAIME HUGO DANIEL 22/02/2007
RODRIGUEZ RENE CARLOS
HEK JUAN LUIS 22/11/2007
AGUIRRE CLAUDIO ROBERTO 22/11/2007
AMABLE CARLOS RENE 13/02/2008
AGUIRRE CLAUDIO ROBERTO
AMABLE CARLOS RENE
GEROMINEZ JOSE LUIS 11/09/2008
MONDINO JUAN 10/12/2009
AMAYA LEANDRO 10/12/2009
AMAYA LEANDRO 28/02/2011
KELLER CARLOS A. 28/02/2011
BIANCIOTTI MARCELO 16/03/2012
BELIZAN VICTOR RAUL 16/03/2012
ALCARAZ DANIEL 13/08/2012
ALCARAZ DANIEL 26/02/2013
BERSANO JOSE LUIS 26/02/2013
CARLOS ARIEL PROSS 05/03/2014
ALCARAZ DANIEL 23/12/2014
CARLOS ARIEL PROSS 30/12/2014
BUSTAMANTE MARCELO 30/12/2014
CARLOS ARIEL PROSS 17/03/2015
PEREZ JOSE JORGE 19/04/2016
BUSTAMANTE MARCELO
RODRIGUEZ ADRIAN 16/08/2016
BUSTAMANTE MARCELO
FORNI FABIAN 01/11/2017
GARCIA DOMINGO 01/11/2017
BENGOCHEA JUAN PABLO 29/03/2019
GARCIA DOMINGO
FERRERO HERNAN 17/12/2019
PALOMEQUE ARIEL 17/12/2019
ROMANO CLAUDIO 06/05/2020
PALOMEQUE ARIEL
ROMANO CLAUDIO 06/05/2020
ROJAS ORFILIO 28/08/2020
DORIS ABDALA 30/10/2020
JOSE CARRUEGA 30/10/2020
ARNODO SUARES RICARDO 12/04/2021
FERNANDEZ MARCELA 12/04/2021
AGUIRRE JORGELINA 01/07/2022
JOSE CARRUEGA 27/07/2022
VICTOR RIVERO 27/07/2023
VICTOR RIVERO 03/03/2023
MARIO LEGUIZAMON 03/03/2023