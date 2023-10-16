UR V: jefes y subjefes desde 1955

Policiales 16 de octubre de 2023 Por Rubén Armando
Jefatura Policia Rafaela
IMAGEN ARCHIVO. UNIDAD REGIONAL V DE POLICIA

En forma exclusiva, LA OPINION online tuvo acceso a un valioso material informativo, referido a los jefe y subjefe de la Unidad Regional V de Policía, con jurisdicción en todo el departamento Castellanos, desde 1955 al presente.

NOMBRE Y APELLIDO: DESDE

BAUDUCCO MARTIN 17/02/1955

MOSQUERA JOSE 14/10/1955

RAÑA ROBERTO 27/12/1955

GIMENEZ FAUTISMO 12/05/1957

ARRIOLA PEDRO 28/05/1958

MAINARDI GAUDENCIO 26/05/1964

PERRONE TEODORO 07/07/1966

NEGRI VICTOR 04/04/1968
 
OLIVERO FEDERICO 07/01/1971
 
SUPERSAXO REINALDO 31/12/1973
 
LONG EUTELIO 18/01/1975
 
WILSON ALDO 19/10/1979
 
NUÑEZ GERARDO 21/01/1981
 
GOMEZ REINALDO 26/12/1991

ACEBAL SEVERO 06/04/1994
 
ANDREO RAUL 31/12/1994
 
SENN ADOLFO 21/12/1995
 
CACERES BENITO 27/02/1997

VILLARREAL DOMINGO 16/12/1997
 
FERRERO FERNANDO 02/11/1999

POSTOVIT JUAN AMBROSIO 21/12/1999
 
HAGEMANN GUILLERMO  20/12/2000
POSTOVIT JUAN AMBROSIO 

PALLAVIDINI JORGE CARLOS 14/02/2003
POSTOVIT JUAN AMBROSIO 
 
POSTOVIT JUAN AMBROSIO 19/12/2003
ZEHNDER RAUL ALFREDO 23/12/2003
 
FORZARE ALEJANDRO RAMON 12/03/2005
JAIME HUGO DANIEL 06/04/2005
 
LOPEZ OMAR DARIO 18/11/2005
JAIME HUGO DANIEL 

RODRIGUEZ RENE CARLOS 21/03/2006
JAIME HUGO DANIEL 22/02/2007
RODRIGUEZ RENE CARLOS 
 
HEK JUAN LUIS 22/11/2007
AGUIRRE CLAUDIO ROBERTO 22/11/2007
 
AMABLE CARLOS RENE 13/02/2008
AGUIRRE CLAUDIO ROBERTO 
 
AMABLE CARLOS RENE
GEROMINEZ JOSE LUIS 11/09/2008
 
MONDINO JUAN 10/12/2009
AMAYA LEANDRO 10/12/2009
 
AMAYA LEANDRO  28/02/2011
KELLER CARLOS A. 28/02/2011
 
BIANCIOTTI MARCELO 16/03/2012
BELIZAN VICTOR RAUL 16/03/2012
ALCARAZ DANIEL 13/08/2012
 
ALCARAZ DANIEL  26/02/2013
BERSANO JOSE LUIS 26/02/2013
CARLOS ARIEL PROSS  05/03/2014
 
ALCARAZ DANIEL  23/12/2014
CARLOS ARIEL PROSS  30/12/2014
BUSTAMANTE MARCELO 30/12/2014
CARLOS ARIEL PROSS  17/03/2015
 
PEREZ JOSE JORGE 19/04/2016
BUSTAMANTE MARCELO 
 
RODRIGUEZ ADRIAN 16/08/2016
BUSTAMANTE MARCELO 
 
FORNI FABIAN  01/11/2017
GARCIA DOMINGO 01/11/2017
 
BENGOCHEA JUAN PABLO  29/03/2019
GARCIA DOMINGO 
 
FERRERO HERNAN   17/12/2019
PALOMEQUE ARIEL  17/12/2019
 
ROMANO CLAUDIO  06/05/2020
PALOMEQUE ARIEL 
 
ROMANO CLAUDIO  06/05/2020
ROJAS ORFILIO  28/08/2020
 
DORIS ABDALA 30/10/2020
JOSE CARRUEGA 30/10/2020
 
ARNODO SUARES RICARDO 12/04/2021
FERNANDEZ MARCELA 12/04/2021
 
AGUIRRE JORGELINA  01/07/2022
JOSE CARRUEGA 27/07/2022
VICTOR RIVERO 27/07/2023
 
VICTOR RIVERO 03/03/2023
MARIO LEGUIZAMON 03/03/2023

Rubén Armando

Sección Policiales

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