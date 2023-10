La nueva guerra entre los bancos y Mercado Pago

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo lleva a los ahorristas a intentar constantemente encontrarle la vuelta para mantener el valor de su dinero. Tras el dato de inflación del 12,7% de septiembre, y el 138,3% de los últimos doce meses, el BCRA subió la tasa al 133% anual, en un intento por evitar el desarme de plazos fijos y su corrida al dólar.

En este contexto, y ante la competencia cada vez más marcada entre los bancos tradicionales y las fintech, con denuncias cruzadas de por medio y el tira y afloje con el Banco Central acerca de la puesta en marcha de la interoperabilidad del QR y las idas y vueltas con las transferencias pull (medida que el ministro Massa tiró atrás hace unas semanas), algunos bancos tradicionales se encuentran desarrollando y otros ya han implementado, una herramienta para remunerar el dinero en cuenta de los clientes.

De esta forma buscan evitar que el dinero que los usuarios tienen para sus gastos del mes no se vaya a Mercado Pago, que los remunera a diario, sino que se mantengan en los bancos. La inversión en pesos a través de cuentas remuneradas de billeteras digitales creció fuertemente en la Argentina, a punto tal que los saldos invertidos a través de estas plataformas, creció un 183% entre enero y julio de 2023, según datos del Informe de Pagos Minoristas de Banco Central (BCRA).

Según la Cámara Argentina Fintech, " la inversión real en cuentas remuneradas a través de las fintechs creció 87,5% durante el primer semestre de 2023, mientras que los plazos fijos cayeron 1,8% en términos reales".

Los bancos tomaron nota y están desarrollando herramientas para que en dos clicks puedas poner tu dinero a trabajar y rescatar para utilizar las 24 horas los siete días de la semana. Como Mercadopago, pero con la app o le homebanking de tu banco.

Según pudo saber Noticias Argentinas, lo que se busca es "enmascarar toda la operación de apertura de cuenta comitente e inversión en un fondo de money Market, en un botón para suscribir y otro para rescatar", explicaron fuentes que trabajan en alguna de las opciones bancarias.

Los FCI de plazo fijo están operativos los siete días de la semana las 24 horas, con lo cual el dinero está a dos clicks de distancia. Como en MercadoPago. Siendo así, el usuario debería elegir donde poner a trabajar su dinero y la competencia por esos saldos ya entrarían en el terreno de ofrecer una mejor tasa, competencia que sin duda beneficiará a los ahorristas.

Las tradicionales inversiones en Fondos Comunes de Inversión a través de los bancos suelen ser menos atractivas para el común denominador de la gente que no está familiarizada con las herramientas financieras. La complejidad de los pasos para abrir cuenta custodia o comitente, elegir el Fondo común, entrar en la disyuntiva de fondos de plazo fijo, bonos, acciones, renta variable, mixta, supone una dificultad para el usuario y un manojo de decisiones que le generan inseguridad. Por lo que le escapa.



¿DE QUÉ SE TRATAN

ESTOS PRODUCTOS?

Básicamente replicar la herramienta de Mercado pago con sus fondos comunes de inversión de plazo fijo. MercadoPago tiene un gigantesco FCI de moneymarket que se simula dentro la cuenta CVU (de cara al usuario está claro que lo ve como "cuenta remunerada") pero es un FCI 7x24. Desde distintos bancos comerciales, están trabajando para lanzar a partir de noviembre o ya tienen vigente productos similares.

El Banco Supervielle fue el primero en ofrecer una alternativa de inversión de este tipo. Con el producto "Inversión rápida", mediante la plataforma Online Banking o la App, permite suscribir a Fondos Comunes de Inversión (FCI) de corto plazo en pesos. Con la agilidad de dos clicks y a partir de $100; pueden comenzar a generar rendimientos diarios y contar con liquidez inmediata, ya que el rescate de fondos puede solicitarse en cualquier día y horario. De esta forma, el banco ofrece las mismas posibilidades que las billeteras virtuales.

Desde el Itaú también comentaron que están prontos a salir con un producto similar. "El front es un botón, pero detrás la operatoria es a través de un FCI y vamos a ofrecer fci 7x24 (en esencia cumple el mismo rol que MP), para los clientes CuentaChat", donde tienen la mitad de sus clientes.

Por su parte, Ariel Sánchez, gerente de Inversiones Galicia, explica que la remuneración de saldos a los clientes la realizan a través del fondo Fima Premium, "el cuál se puede operar (suscribir y rescatar) desde las 4:00 Am hasta las 00:00 hs. todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y feriados". Si bien no desarrollan un botón especial, la herramienta ya está disponible y el fondo identificado.

El ICBC, como el Galicia continuará con los FCI que "vienen funcionando muy bien, ampliando la cartera y la colocación".

Por el lado de los bancos oficiales, desde el Nación comentaron que tienen en etapa de prueba una herramienta similar a la de Mercado Pago a través del FCI Carlos Pellegrini. Se está estudiando la mejor manera de presentarla para una operatoria sencilla. Sería mediante BNA+.

En tanto, desde el Ciudad explicaron que desde la web o la app se permite invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI), de forma sencilla y práctica, pudiendo rescatar de manera inmediata.



INTEROPERABILIDAD QR

Si a estas herramientas se suma la puesta en marcha de la interoperabilidad del QR a partir del 1ero de diciembre, para que se pueda pagar con el mismo QR desde cualquier billetera virtual, los servicios de mercado pago quedarían empatados con los de los bancos tradicionales.

De implementarse, el esquema dispone que los comercios que exhiban un lector QR para cobrar con tarjetas deberán aceptarlas sin importar en qué billetera virtual estén cargadas. La norma debía entrar en vigencia el 1° de septiembre y el BCRA ya la había postergado una vez hasta el 15 de octubre, según dijo por pedido del principal afectado por la medida: Mercado Pago.

Este viernes el Banco Central volvió a prorrogar, hasta el 1 de diciembre, la interoperabilidad de los códigos QR para cobrar con tarjeta de crédito. (NA)