Diputados no se detuvo e incluso aceleró el ritmo

En política es muy común escuchar una máxima de que cuando sobrevienen tiempos electorales, se cierra el Congreso para no estorbar la campaña. Y efectivamente, los años electorales no se llevan demasiado bien con el trabajo legislativo, que suele entrar en punto muerto semanas antes de cada turno electoral.

Dicho esto, cabe destacar que este 2023 está marcando una honrosa excepción, especialmente en la Cámara de Diputados presidida por Cecilia Moreau. Lo más sintomático de este cambio de paradigma son las sesiones en medio del calendario electoral y la calidad de los proyectos tratados.

Si bien el grueso de Juntos por el Cambio apeló en las dos ocasiones a la herramienta política de retacear el quórum, el Frente de Todos tejió acuerdos con otras bancadas minoritarias de la oposición (e incluso con sectores de JxC como Evolución Radical) y logró con éxito saltar la trampa.

Ya el 19 de septiembre el oficialismo había logrado marcar la cancha con agenda del Poder Ejecutivo al aprobar la eliminación del impuesto a las Ganancias hasta 15 salarios mínimos, sumado a la ley de empleo MiPyme para favorecer la contratación de personal joven, y la primera tanda de creación de universidades nacionales.

El martes pasado, en una sesión maratónica que se extendió hasta la mañana siguiente, el oficialismo dio otra muestra de autoridad diez días antes de las elecciones generales al aprobar una agenda económica impulsada por el Gobierno que tenía como cabecera la "Ley Compre sin Iva", pero también el régimen de promoción de GNL y de la Industria del Calzado. Y completó la segunda tanda de universidades nacionales que venía con muchas trabas de la oposición.

A su vez, se anotó un triunfo político al convertir en ley la media sanción de Alquileres venida del Senado, revirtiendo así la mayoría que la oposición había conseguido 49 días atrás.

Para ello, el Frente de Todos negoció con eficacia el voto de diputados de la oposición que no lo habían acompañado en otras votaciones como los de Identidad Bonaerense, del Partido Socialista, del Movimiento Popular Neuquino, de Juntos por Rio Negro, del Frente de la Concordia y del Frente de Izquierda.

Por si fuera poco, también se logró dar luz verde en la misma sesión a una agenda de consenso con todos los espacios políticos, empezando por la ley "Argentina Inclusiva" orientada a los derechos de personas con discapacidad, los cambios a la "Ley Olimpia" contra la violencia digital de género, El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y el Protocolo de Protección y Detección de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Al contenido de las sesiones hay que agregar también el importante volumen del trabajo en comisiones, que incluyen por ejemplo el tratamiento de temas que reflejan debates públicos de largo recorrido como la ampliación de licencias parentales, que ya tiene dictamen, o la reducción de la jornada laboral.

Párrafo aparte merece la actividad de la comisión de Juicio Político, la más activa y de ritmo parejo en todo el año. El cuerpo presidido por Carolina Gaillard se conformó el 26 de enero y desde entonces realizó más de una veintena de reuniones y audiencias con testigos para avanzar en la elaboración de la prueba y la formulación de los cargos contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema que están siendo investigados por presunto mal desempeño. .

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, celebró la sesión que se llevó a cabo entre el martes y el miércoles pasado, a tan solo diez días de las elecciones generales, y destacó: "Había una costumbre que cuando venían los tiempos electorales se ponía llave al Congreso". (NA)