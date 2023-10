Alta ocupación turística en la provincia por el último fin de semana XXL del año

“Frente a un nuevo fin de semana largo, donde la gente aprovecha para disfrutar unos días de descanso y paseos, nuestra provincia se posiciona como una opción muy demandada, tal como lo muestran los porcentajes de reservas en las principales localidades turísticas”, dijo el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti.

“El complemento de la oferta turística, gastronómica, cultural y de actividades, son un gran atractivo para que recibamos visitantes de otras provincias, pero también para muchos santafesinos que deciden hacer turismo dentro de su propio territorio”, amplió el funcionario.

En el norte, Reconquista disfrutará del Concurso Argentino de pesca del Surubí, que desarrolla su 34ª edición. La misma incluye pesca deportiva de embarcados con devolución, y en la costa con noche de peñas, contando hasta el momento con un 90% de ocupación y con proyección del 100% más entrado el fin de semana.

Siguiendo en el Jaaukanigás, en la localidad de Villa Ocampo, se realizará el 1° Encuentro de Observadores de Aves, con charlas y salidas para conectar con la naturaleza y la fauna del lugar.

Rosario será sede de la Fiesta Provincial del Helado Artesanal, desde el 13 al 15 del corriente, a desarrollarse en el Parque Nacional a la Bandera. Es un evento que destaca a la ciudad, por ser la Capital Nacional del Helado Artesanal y una referencia ineludible para los amantes de esta especialidad. A esto se suma la gran oferta turística de la ciudad, que siempre es un atractivo importante para cualquier turista, destacándose la gastronomía en el tradicional barrio de Pichincha, con sus bares y movimiento nocturno; la oferta cultural con sus museos y recorridos, donde son espacios muy solicitados; el Museo del Deporte Santafesino y el Acuario del Río Paraná.

En particular, este fin de semana, se pueden adquirir pasaportes turísticos que incluyen: City Tour Rosario por dos días (48 horas de vigencia), navegación por el río Paraná y estadía en el parador de Playa Garden por un día (más info en https://citytourrosario.com.ar).



EN LA CAPITAL PROVINCIAL

La ciudad de Santa Fe albergará una nueva edición del Harlem Festival, que arrancó ayer sábado y continuará hoy domingo, en el predio de la ex Estación Belgrano, contando con una gran cantidad y calidad de bandas en vivo, destacándose la presencia de Airbag, Miranda! y Ciro y Los Persas.

A esto se suman los tradicionales paseos y atractivos. Hasta el momento, la ocupación se situaba en un 90%, pero los operadores estiman que llegará al 100%.

San Javier, por su parte, anunció la apertura del solarium de la zona de playa, no aún de los balnearios, pero sí para disfrutar de la arena con deportes, sol, mate, parador habilitado, con paseos guiados en bici, kayaks y todas las opciones para disfrutar el río y la cultura.

En el resto de los corredores provinciales, las altas demandas de turistas provocaron que las reservas se encuentren cerca de agotar casi todas las plazas disponibles, como es el caso de Oliveros con 100%, Villa Constitución 98%, Melincué 90%, Gaboto 90% y Cayastá 80%, entre otras.

El subsecretario de Promoción Turística de la provincia, Gabriel Kovacevich, destacó: “Tenemos proyectado un gran fin de semana largo en la provincia, con muchas actividades importantes que convocan a recorrer y disfrutar de nuestras localidades, acompañados por un buen clima para visitar con toda la familia”.

“Estos nos refrendan la importancia de nuestra provincia en el mapa turístico nacional y el trabajo estratégico que venimos realizando en cuanto a promoción, ya que en los últimos fines de semana largos pudimos registrar muchos visitantes de provincias vecinas como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; pero también, de turistas de países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil”, concluyó Kovacevich.