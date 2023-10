¡Los Pumas a semifinales!: que se vengan los All Blacks

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los Pumas jugaron un partido increíble en el estadio Velódrome de Marsella y derrotaron a Gales por 29-17, con una gran tarea de sus forwards para acceder por tercera vez en su historia a las semifinales del Mundial de rugby que se disputa en Francia.

El seleccionado nacional ya había logrado acceder a esta instancia en Francia 2007 y en Inglaterra 2015 y ahora volvió a repetir en un contexto inesperado debido a que Gales era el favorito: pese a ello, Los Pumas rompieron todos los pronósticos al ganar un encuentro que empezó cuesta arriba y pudieron revertirlo con mucha garra y corazón.

Es un momento histórico para el rugby de Rafaela, de CRAR, y la región ya que dentro de los 33 Pumas se encuentran los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, que si bien ayer no les tocó estar dentro de los 23, forman parte del plantel nacional.

Los Pumas y los All Blacks se medirán el próximo viernes 20 de octubre a las 16hs (hora argentina), en París.



NUEVA ZELANDA, EL RIVAL DE SEMIS



Nueva Zelanda le ganó 28-24 a Irlanda, en el Stade de France, en el marco de los cuartos de final del Mundial de Rugby de Francia y será rival de Los Pumas en semifinales.

Con este resultado, los All Blacks suma décima participación consecutiva en semifinales, es decir, nunca faltó a esta instancia desde que se jugó la primera Copa del Mundo en 1987. Por su parte, el equipo europeo no pudo continuar con su gran performance de la fase de grupos y se quedó a las puertas de las semifinales, instancia que nunca pudo disputar en la historia de los Mundiales.

Este domingo jugarán por cuartos de final: 12hs Inglaterra vs Fiji y 16hs Francia vs Sudáfrica.